“Donne, invidiatemi”: Stefano De Martino pizzicato insieme a lei | Li hanno visti tutti quanti

Beccato con un’altra: Stefano De Martino immortalato proprio con lei, potrebbe essere l’inizio di una nuova separazione.

Il celebre ballerino Stefano De Martino ne ha fatta di strada dopo la vittoria al reality e talent show di Maria De Filippi Amici: è diventato ormai un personaggio televisivo e non può andare da nessuna parte senza essere riconosciuto.

Di certo fa piacere essere riconosciuti dai fan per strada o dovunque ci si trovi, ma c’è un aspetto negativo, un vero e proprio rovescio della medaglia: è molto difficile compiere qualunque attività di nascosto.

Dopo il boom di chiacchiere in cui finì qualche anno fa per via della fine della sua relazione con la cantante Emma, Stefano De Martino ha vissuto una relazione secondo molti un po’ tormentata con la modella Belen Rodriguez.

La modella e conduttrice argentina e il ballerino hanno consolidato, però, una unione che appare molto stabile, eppure proprio in questi giorni è accaduto qualcosa che, per molte persone, è un segno di una imminente fine tra i due.

De Martino filmato in treno

Seduti in due posti adiacenti, nel video sono presenti due persone: una è proprio Stefano De Martino, l’altra una donna. Si tratta della imprenditrice digitale proprietaria e ideatrice della pagina Instagram lacucinella_, in cui pubblica numerosi contenuti la scrittrice del blog di cucina e dell’arte dell’ospitalità La Cucinella di Cristinella.

“Buongiorno, noi stiamo andando…?” dice Stefano De Martino, “Lui a Roma…e io vado più su”, risponde la fan, molto felice di aver incontrato Stefano.

L’amore dei fan non ha prezzo

“Cristinella” è raggiante per aver incontrato Stefano De Martino, che, con la sua usuale tranquillità, fa un video con lei, probabilmente anche per darle una mano nella diffusione del suo blog o per raggiungere nuovi follower.

“Però, dopo Belen, potevo non incontrare…lui?”, dice la fan in video, riferendosi a un precedente incontro avvenuto anche con Belen Rodriguez, la partner di Stefano per la vita. “Cristinella” sembra essere una persona entusiasta del mondo dello spettacolo: infatti numerose sono le sue storie che riguardano la sua partecipazione al programma Cortesie per gli ospiti, in onda su Real Time. “Donne, invidiatemi!”, conclude Cristina nel video, scherzando sul fatto che, evidentemente, De Martino sia proprio il suo tipo.