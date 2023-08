Scandalo a Uomini e Donne: il nuovo tronista già smascherato | Altro che single

Non è neanche iniziato è già uno dei nuovi tronisti si ritrova al centro delle polemiche. Sembra che il ragazzo non sia affatto single…

Neanche il tempo di presentare il nuovo cast di Uomini e Donne che già comincia il caos. Infatti, uno dei tre tronisti annunciati per la prossima edizione del date-show è finito nell’occhio del ciclone.

Non sarebbe il primo caso in cui, qualcuno prova a gabbare la produzione in cerca di sola notorietà, senza alcun vero interesse per le vicende sentimentali.

Infatti, nel corso degli anni Maria De Filippi in più di un caso ha dovuto constare che qualcuno dei tronisti aveva delle relazioni pregresse ed è stato mandato via, suscitando grande scandalo tra il pubblico.

Adesso anche un altro dei tronisti potrebbe essere fidanzato, stando a quello che è stato detto sul web. Lo scandalo si sta diffondendo e si aspetta di vedere quale decisione prenderà la produzione.

Scandalo a Uomini e Donne: tronista fidanzato?

Negli scorsi giorni sono stati presentati in modo finalmente ufficiale quelli che saranno i prossimi tronisti di Uomini e Donne, visto che il programma andrà in onda a partire dall’11 settembre. Neanche il tempo di annunciare i nomi che già è scoppiata la polemica. Infatti, sembra che uno dei tronisti del trono ordinario abbia una relazione in corso da un po’. Addirittura si parla di convivenza per il ragazzo.

La polemica è scoppiata sui social network poco dopo che sono state mandate in onda le clip con le presentazioni dei concorrenti, pubblicate anche sugli account ufficiali del dating show targato Mediaset. Maria De Filippi non ha ancora fatto alcun commento sull’accaduto. Eppure sono piovute un sacco di segnalazioni su Brando, protagonista del Trono Classico.

Brando è fidanzato: ecco cosa si dice sul web

Lo scorso pomeriggio sono stati presentati ufficialmente con delle clip pubblicate sui social ufficiali di Uomini e Donne i nuovi protagonisti dei vari troni. Immediatamente sono circolate delle voci su Brando, protagonista del Trono Classico. Infatti, secondo quando riportano delle indiscrezioni pubblicate da Deianira Marzano: “Questo era fidanzato fino a ieri con Alice, mettevano storie insieme e tutto quanto. Sono scioccata. Però effettivamente lei lo taggava e invece lui no, forse non poteva far sapere che ci usciva ancora”.

A quel punto sulla questione è intervenuta anche la presunta fidanzata che ha pubblicato un post dove scrive: “Ci tengo a precisare e chiarire la situazione. Io e Brando abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto di amicizia, niente di più. Condividere un alloggio e convivere per motivi di lavoro non significa essere fidanzati”. Tuttavia, la giovane successivamente ha rimosso il post.