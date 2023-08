Massimo Ranieri, a 72 anni il lieto annuncio | Emozione a non finire per il celebre artista

Il lieto annuncio di Massimo Ranieri a 72 anni. Per lui è una vera emozione poter annunciare a tutti questa cosa…

Massimo Ranieri è uno dei cantanti più apprezzati di sempre, grazie alla sua voce potente e tecnicamente impeccabile. I suoi concerti sono un vero concentrato di energie.

Inoltre, molti dei suoi pezzi, come il celeberrimo Perdere l’amore, sono entrati a pieno titolo nella storia della canzone italiana.

La passione di Massimo Ranieri non è solo la musica. Infatti, da anni l’artistica si dedica con passione alla recitazione, esibendosi in teatro con spettacoli della tradizione napoletana o con soggetti scritti da lui. Ha fatto anche qualche film per la Rai e delle mini serie.

Adesso è molto emozionato perché il prossimo anno tornerà in televisione con un soggetto scritto e interpretato da lui. Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con Mediaset.

Lieto annuncio di Massimo Ranieri: emozione a non finire

Il suo ritorno in televisione avviene dopo circa 20 anni. Il personaggio che porterà in scena è quello di un ex cantante Michele Ferrara, nella serie La voce dentro. Questo cantante e produttore discografico ha molto successo fino a che non va in prigione e sconta dieci anni per l’uccisione del padre. Uscendo dal carcere, deve affrontare il ritorno alla normalità e ricucire il rapporto con la moglie. L’uomo si è sempre dichiarato innocente, nonostante in molti non lo credano. I suoi figli, passati alla direzione della sua casa discografica La Parthenope, sono fermamente intenzionati a venderla. Tocca a Michele cercare un modo per salvare la sua creatura”.

Il cantante ha raccontato: “L’idea mi è venuta circa dieci anni fa, mentre facevo dei provini a teatro e vedevo dei giovani con una ‘voce’ dentro. Ho buttato giù un piccolo soggetto di una decina di pagine. Poi l’ho presentato a diversi interlocutori ma è stata ‘mamma’ Mediaset quella con cui si è aperto subito un bel rapporto di fiducia e che mi ha dato l’opportunità di tornare a essere protagonista di una fiction”.

L’esperienza televisiva di Massimo Ranieri

Ormai abituato a lavorare in teatro, Massimo Ranieri ha constatato quanto siano differenti le produzioni televisive. Infatti, nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato: “Tutto mi è sembrato più veloce. Mai girate tante scene in un solo giorno, la lavorazione è più ‘compressa’”.

Inoltre, non è stato facile per lui rimettersi in gioco dopo tanto tempo, visto che non è più un giovanotto. Infatti, ha aggiunto: “Un po’ di fatica in più, ma è stata una esperienza gradevole perché ero circondato da professionisti di talento e il risultato è un prodotto di qualità cinematografica. Non avevo lavorato mai insieme con Maria Pia Calzone: è bravissima e molto simpatica”.