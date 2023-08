Roby Facchinetti, notizia più brutta non poteva esserci: “Una grande perdita” | Tragico addio

L’accaduto ha scioccato tutta Italia: coinvolto il cantante dei Pooh Roby Facchinetti, i suoi fan non possono crederci. Ecco il messaggio di addio

Conosciamo Roby Facchinetti soprattutto per il suo ruolo di tastierista e voce nella band famosissima I Pooh, seppure abbia anche pubblicato degli album da solista e operato collaborazioni con altri grandi artisti.

Famoso anche suo figlio Francesco Facchinetti, che ebbe un boom nei primi anni 2000 con il suo debutto come dj e cantante di musica pop: la sua carriera è poi proseguita maggiormente prendendo la strada di produttore discografico e talent scout.

Roby Facchinetti è ormai nel cuore degli italiani, e resterà per sempre testimone di un pezzo della storia di musica italiana.

Ultimamente, però, Facchinetti ha dovuto affrontare un terribile avvenimento che lo ha coinvolto in prima persona.

Facchinetti affronta l’impensabile

Roby Facchinetti non è l’unico ad essere stato toccato davvero nel profondo da un evento terribile accaduto pochi giorni fa. Stiamo parlando della dipartita di una grandissima personalità del mondo del calcio: molti lo hanno compianto e hanno scritto post di commiato e condoglianze.

Stiamo parlando della morte dell’ex allenatore della Roma Carlo Mazzone, la cui scomparsa ha provocato il rammarico di moltissimi tifosi e non solo, che ne conoscevano le qualità come allenatore ma anche come uomo.

Il ricordo di Facchinetti

“Cari amici”, inizia Facchinetti nella didascalia, “ieri è cominciato il nuovo campionato di calcio e chi come me ama questo sport, spera che la propria squadra del cuore riesca a ottenere importanti risultati. Questa sera fa l’esordio anche la “mia” Atalanta, e sono felice di tifare per i colori della mia città. Quindi forza magica “Dea” e buona fortuna a tutte le squadre di questo nuovo campionato 23/24″.

“Voglio rivolgere un particolare pensiero anche alla scomparsa di Carlo Mazzone, grande allenatore che con tantissima passione e fantasia ha dedicato tutta la sua esistenza al calcio”, prosegue Roby parlando di Mazzone, “Molti sportivi ricorderanno la sua irrefrenabile corsa verso i tifosi atalantini, nella partita Brescia-Atalanta, dopo l’indimenticabile tripletta di Roberto Baggio che allora giocava nel Brescia. La scomparsa di Carlo Mazzone è una grande perdita per il calcio italiano, dal punto di vista umano e professionale. Buon viaggio caro ‘Carletto’ ne servirebbero di più di uomini come te, nello sport e non solo. Buona domenica a tutti. Roby”, conclude Facchinetti.