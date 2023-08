Amadeus, vi siete mai chiesti quanto incassa il presentatore Rai? Cifre esorbitanti

Cifre da capogiro quelle incassate da uno dei conduttori Rai più amati, ovvero Amadeus. Ecco a quanto ammonta il suo cachet

La carriera di Amadeus è iniziata proprio nel mondo della musica. Infatti, per anni è stato un conduttore radiofonico e ha persino condotto un programma a Radio Deejay.

Tuttavia, agli inizi degli anni Novanta debutta in Mediaset, insieme al cantante Jovanotti. Nel 1993 conduce il Festival Bar insieme a Claudio Cecchetto, Fiorello e Federica Panicucci. Nel 2003 passa in Rai, approdando alla conduzione de L’Eredità. Tuttavia, per motivi economici decide di tornare in Mediaset ma la sua scelta si rivela un flop.

Alla fine torna in Rai, dove inizia a condurre una serie di programmi che lo rendono molto popolare presso il pubblico come I Soliti Ignoti, L’Eredità e Reazione a Catena Infine approda alla conduzione del Festival di Sanremo dove riesce a raggiungere degli ottimi risultati in termini di share e a scegliere pezzi che sono stati in testa alle classifiche per settimane.

Tutti questi successi nel corso degli anni, hanno fatto che si che Amadeus diventasse uno dei conduttori più pagati della rete pubblica. Scopriamo quanto incassa il presentatore Rai. Le cifre sono esorbitanti…

Quanto guadagna Amadeus?

Amadeus, secondo quanto riporta il sito Money, è uno dei conduttori Rai più pagati, dopo Fabio Fazio e Carlo Conti. Infatti, negli ultimi anni ha condotto delle trasmissioni che sono state campionesse d’ascolti come Reazione a Catena, L’Eredita, I Soliti Ignoti, Domenica In, Stasera tutto è Possibile, L’anno che verrà, riuscendo con la sua conduzione non accentratrice a contribuire al loro successo.

Secondo ai dati relativi al 2017, Amadeus avevo uno stipendio che si aggirava intorno ai 800mila o i 900mila euro, molto di meno rispetto al suo collega Flavio Insinna, che quell’anno aveva guadagnato circa 1,5 milioni di euro. Tuttavia, dall’anno successivo Amadeus avrebbe iniziato a guadagnare 1 milione per ogni singola conduzione, senza contare le numerose ospitate.

Quanto ha guadagnato per il Festival di Sanremo?

I compensi di Amadeus non sono finiti qui, in quanto allo stipendio ordinario vanno sommati i proventi derivati dal suo lavoro come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, ruolo che ha ricoperto per tre anni e che ricoprirà ancora una volta. Il cachet del prossimo anno dovrebbe il più alto delle sue edizioni.

Secondo quanto si vocifera, per la conduzione del Festival di Sanremo 2022 Amadeus ha incassato tra i 500mila e i 600mila euro, così come nell’edizione precedente. Invece, nel 2023 ha visto una riduzione del suo cachet, guadagnando circa 350.000 euro in totale.