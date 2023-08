Re Carlo, gesto inaspettato nei confronti di Harry | L’intero Regno Unito è senza parole

Potrebbe essere arrivato il momento di mettere da parte i dissapori per la famiglia reale inglese: la novità non lascia pensare altrimenti.

La notizia ha sconvolto il paese: quello compiuto da Re Carlo è un gesto dettato dalla volontà o dalla necessità? Solo il tempo potrà dare conferme.

Negli scorsi giorni, la stampa britannica ha aperto un nuovo capitolo sul dramma che negli ultimi anni ha coinvolto la propria famiglia reale; questa volta a generare scompiglio è stata una decisione di Re Carlo stesso, subentrato alla madre, la Regina Elisabetta, solo qualche mese fa.

La famiglia reale non ha mai abbandonato il tremendo mirino dei media britannici, con scandali che hanno segnato più di una generazione.

Tuttavia, negli ultimi tempi la gogna mediatica si è intensificata anche a causa della netta decisione di Harry, secondogenito di Carlo, di abbandonare i titoli reali e riportare la propria esperienza di vita in un libro, “Spare”, che ha raccontato nel dettaglio i momenti più macabri da lui vissuti a corte. Eppure Carlo sembrerebbe disposto a perdonare anche questo affronto.

Un incontro che nessuno poteva prevedere

Nonostante i forti screzi generati dalla decisione di Harry, infatti, pare che le ultime notizie provenienti da Buckingham Palace facciano ben sperare in un ricongiungimento della famiglia reale. Harry è stato infatti convocato a casa dal padre, con tanto di data fissata per l’appuntamento: 17 Settembre 2023.

Il duca di Sussex in quei giorni sarà impegnato nella supervisione degli Invictus Games, competizione sportiva dedicata ai veterani di guerra da lui stesso creata, che quest’anno si terrà a Dusseldorf, Germania. Prima del ritorno nella sua abitazione in California è quindi prevista una tappa a Londra, direttamente a corte. Ma nell’incontro non è stata prevista la presenza di una persona a lui molto cara…

Ma lei è stata esclusa dalla riunione di famiglia

Pare infatti che l’invito di Re Carlo non sia stato esteso a Meghan Markle, moglie di Harry. La duchessa di Sussex, ex attrice statunitense, non sarà presente all’incontro a porte chiuse della famiglia reale: una notizia che, per quanto sconvolgente, non ha sorpreso chi segue le vicende che ha coinvolto i reali britannici.

Meghan infatti non gode affatto di una buona reputazione presso la famiglia reale. Sebbene il motto della famiglia, “Never complain, Never explain” (mai lamentarsi, mai dare spiegazioni) abbia impedito loro di fare dichiarazioni pubbliche, sono molte le voci di corridoio che confermano l’antipatia tra Meghan e i parenti di Harry.