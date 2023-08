Carmen Di Pietro, tale madre tale figlia | Cosa fa la piccola Carmelina

È proprio vero che tale madre, tale figlia. Infatti, la piccola Carmelina sta seguendo le orme di sua madre Carmen Di Pietro…

Si dice che la mela non cada mai lontano dall’albero e questo sembra vero nel caso della showgirl Carmen Di Pietro. Infatti, anche sua figlia Carmelina Iannoni sembra voler ricalcare le orme della madre e iniziare una carriera nel mondo della televisione e dello spettacolo.

Per questo motivo, secondo quanto annunciato da Fanpage, la ragazza prenderà parte alla prossima edizione de Il Collegio.

Già suo fratello Alessandro Iannoni ha iniziato qualche comparsata televisiva, andando come concorrente insieme a sua madre a L’Isola dei famosi.

Il docu-reality che mostra la vita di alcuni ragazzi in un collegio è una trasmissione molto apprezzata. La ragazza ha oggi 15 anni e frequenta il secondo anno di liceo. È figlia di Giuseppe Iannoni.

Carmelina Iannoni sulle orme di sua madre

Carmelina Iannoni è diventata famosa e ha ottenuto una grande visibilità grazie alla partecipazione al reality in Honduras del fratello che pubblica spesso storie con la sorella, facendole scherzi. Questo ha incrementato tantissimo la sua popolarità. Inoltre, mentre la madre e il fratello partecipavano a L’isola dei famosi è stata molto spesso ospite in trasmissione da Ilary Blasi, anche mandando dei videomessaggi.

In quel frangente, ha infuso incoraggiamento sia alla madre che al fratello, esortandoli a non gettare la spugna e continuare ad andare avanti nel programma. Tuttavia, nonostante il suo sostegno, Alessandro ha preferito fare ritorno a Roma al fine di concentrarsi con impegno sugli studi, per i quali sembra essere molto portato. Carmelina è attualmente al secondo anno di liceo. Sembra essere meno studiosa di suo fratello Alessandro. Questo aspetto verrà esplorato nel nuovo docureality che inizia il 24 settembre su Rai 2. Su Instagram, ha un profilo privato con poco più di 10mila seguaci, mentre su TikTok ne conta oltre 16mila.

Novità sul collegio

Il Collegio si sposta dal Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni al Collegio San Francesco di Lodi, un posto veramente molto bello. Dopo le ultime tre edizioni, ci sarà un rinnovamento. Infatti, l’ambientazione è più vicina a noi a livello temporale e sarà il 2001. Inoltre, cambia anche il conduttore, non più Nino Frassica ma Stefano De Martino.

Un ritorno che ha resto tutti felici è quello della tremenda docente di matematica Rosa Petolicchio. Insieme a sua sorella Anna Maria che insegna storia e geografia. Non resta che aspettare settembre per godersi questa meravigliosa edizione ricca di novità del reality.