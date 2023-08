Chiara Ferragni parla dell’addio a Fedez: “Non riesco proprio a capire” | Cosa è successo

Le parole di Chiara Ferragni lasciano tutti quanti sbalorditi. L’imprenditrice milanese parla dell’addio a Fedez. Ecco cos’è successo…

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie italiane più amate e seguite in tutto il mondo. Infatti, condividono la loro vita familiare spesso con tutti i loro follower.

Fedez, rapper e cantante, è arrivato al successo grazie alla sua musica e anche al suo impegno sociale, spendendosi per cause importanti come quella della libertà di espressione.

Dall’altro lato abbiamo Chiara Ferragni che è partita come fashion blogger diventando un’imprenditrice, trasformando il suo stile personale in un impero di moda e lifestyle.

La loro relazione è iniziata con molto clamore mediatico e i due si sono poi sposati nel 2018. La coppia è nota anche per il loro impegno in iniziative di beneficenza e attivismo. Sono due vere istituzioni nel mondo dell’imprenditoria digitale.

Chiara Ferragni parla dell’addio a Fedez

Chiara Ferragni ha deciso di prendere la parola in merito al presunto addio a Fedez. Sono mesi che si parla di una rottura, nonostante le ripetute smentite fatte da entrambi. Infatti, i giornali da giorni stanno riportando la notizia della presunta separazione definitiva tra i due. A mettere la pulce nell’orecchio è stata una foto pubblicata da Federico sul suo profilo Instagram. I due sono in vacanza insieme e si sono fatti uno scatto mentre si baciano al tramonto.

Fin qui niente che può far minimamente supporre una separazione. Tuttavia, come capture il cantante ha deciso di scrivere “Ciao Amore” mandando in tilt i giornalisti di gossip che hanno riportato la notizia di una presunta rottura. Ci ha pensato l’imprenditrice a smentire la cosa, facendo notare anche quanto fosse incongruente quella notizia rispetto allo scatto pubblicato. Dunque, tra i due le cose, come sempre, procedono a gonfie vele. La ragazza ha commentato sconcertata: “Non riesco proprio a capire”.

Fedez e Chiara in vacanza a Ibiza

Fedez e Chiara sono attualmente in vacanza a Ibiza con i loro figli e anche lì i fan si sono spaventati perché per qualche giorno non hanno visto il rapper nelle storie. L’imprenditrice ha subito tranquillizzato tutti, fancendo notare che semplicemente il ragazzo voleva fare un po’ di detox digitale.

Infatti, Chiara Ferragni ha detto: “Raga, è qui con noi! Sta facendo time off al telefono”. D’altronde è un proprio diritto non dover costantemente performare davanti agli altri, a maggior ragione quando si è in vacanza e si ha voglia di staccare da tutto.