Marco Mengoni, sapete com’era da minorenne? Farete fatica a riconoscerlo | A malapena sembra lui

Emerge dal passato una clip amatoriale del cantante Marco Mengoni in giovane età: le immagini sono strabilianti.

Negli ultimi anni il panorama discografico italiano ha potuto annoverare tra le sue fila una delle voci più riconoscibili della storia della musica italiana, le cui corde vocali appartengono senz’altro all’interprete laziale Marco Mengoni.

Il cantante di Ronciglione ha debuttato nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione alla terza edizione di “X-Factor” nel 2009, in cui Morgan lo ha preso sotto la propria ala, conducendolo fino ad una meritatissima vittoria del talent.

Capace di virtuosismi e gorgheggi entusiasmanti, Marco Mengoni vanta un’ampia estensione vocale e, al termine della sua esperienza su Rai2, ha sottoscritto un contratto con la Sony Records, e pubblicato per essa 12 album in studio.

Il suo talento gli ha fruttato numerosi riconoscimenti; tra di essi parecchi Wind Awards ed MTV Italia Awards, fino alla prestigiosa vittoria sul palco dell’Ariston nel 2023. Ma com’era Marco Mengoni in giovane età?

Marco Mengoni tra musica e valori

Notoriamente affezionato alle proprie radici e ai preziosi insegnamenti di nonno Sestilio, Marco Mengoni non ha perso il contatto con la realtà nonostante il travolgente successo in Italia e all’estero. Il suo affezionato punto di riferimento è però scomparso nel 2008, ad un passo dall’esordio di Marco Mengoni a “X-Factor”, ma il nipote ha tenuto scrupolosamente i suoi insegnamenti ben radicati nella memoria.

Ha infatti rivelato a “Vanity Fair”: “Per fortuna, c’era mio nonno: granitico, sorridente, attento. Aveva un orto gigantesco, gli animali ed un caseificio, per un certo periodo. Mi portava a camminare nei dintorni di Ronciglione: al Lago di Vico, sul Monte Venere e sul Fogliano, mi spiegava piante, fiori e frutti. Ho ancora nella testa la sua immagine quando mi sgridava perché buttavo a terra la gomma da masticare: ‘O la raccogli, o te la metto in bocca!’…“. Al tempo, probabilmente anche il nonno assisteva alle prime ed acerbe esibizioni casalinghe del nipote e, molti anni più tardi, lo avrebbe incoraggiato ad abbandonare la casa natale per rincorrere la gloria, nonostante le perplessità dei suoi genitori. Del resto, il talento di Marco Mengoni risultava evidente anche ben prima dei riconoscimenti del grande pubblico, come testimonia la clip sottostante:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio Italia (@radioitalia)

I buoni propositi di Marco Mengoni

L’artista capitolino porta vanti la propria carriera in parallelo ai suoi studi di psicologia, e si è ripromesso di abbandonare in futuro un’abitudine alquanto dannosa.

Ha infatti rivelato a “Vanity Fair”: “Voglio provare l’agopuntura per smettere di fumare. Ho iniziato a 21 anni, ed è l’unico vizio di cui non riesco a liberarmi. Che poi, oltre a fare male, è così old style…”.