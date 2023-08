Ilary Blasi, per l’ex di Totti non c’è niente da fare | Decisione drastica e addio immediato

Decisione molto drastica quella che si è abbattuta su Ilary Blasi. L’addio è stato immediato perché purtroppo non c’era più niente da fare…

Ilary Blasi non sta vivendo per niente un periodo facile nella sua vita, anche se con la nuova relazione iniziata con il tedesco Bastian, le cose sembravano essere migliorate per lei.

Tuttavia, quando una storia così importante, come un matrimonio durato più di vent’anni e tre figli avuti insieme, finisce, la ripresa non può essere mai così rapida, nonostante le apparenze. Infatti, sia per la conduttrice che per Francesco Totti, le cose non devono essere state così facili come sono sembrante.

Dopo l’annuncio della fine della relazione, la presentatrice Mediaset aveva annunciato il suo impegno a capofitto nel lavoro, volendosi riprendere partendo dall’investimento in sé stessa.

Eppure, alcune volte l’impegno e la dedizione non bastano a ottenere i risultati che uno si era prospettato. Purtroppo merito e fortuna non sempre vanno a braccetto. Per Ilary Blasi ora non c’è più niente da fare. La decisione è stata veramente drastica e l’addio immediato. Ecco cos’è successo all’ex signora Totti.

Decisione drastica: addio a Ilary Blasi

Ilary Blasi è stata fatta fuori da Mediaset. Infatti, come aveva già annunciato Pier Silvio Berlusconi, L’Isola dei famosi, visto anche gli ascolti non proprio edificanti, è stato sospeso per il prossimo anno. Secondo la rete questo è motivato dalla scelta di avere meno trash in televisione.

Inoltre, nonostante le speranze iniziali, sembra che alla conduttrice non verrà nemmeno assegnato la versione invernale del reality Temptation Island. Dunque, Ilary Blasi sarebbe completamente tagliata fuori dall’azienda.

Battaglia contro il trash?

Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato la sua battaglia al trash televisivo, in favore di programmo più incentrati sulle notizie. Tuttavia, sembra che il trash sia ampiamente rimasto, in quanto è impossibile non notare che alcuni conduttori come Pio e Amedeo, Alfonso Signorini ed Enrico Papi sono rimasti comodi in poltrona, mentre le donne della tv spazzatura sono state tutte mandate a casa.

La prima, che ha fatto anche più rumore, è stata sicuramente Barbara D’Urso che è passata dall’avere un impero a vedersi fuori da Cologno Monzese, senza neanche un messaggio di congedo. Poi è arrivato il turno di Belen Rodriguez che si è vista portare via sia Tu sì que vales che Le Iene. Anche Giulia Salemi è stata licenziata come addetta ai social media del Grande Fratello. La televisione spazzatura rimasta in televisione sembra essere solo quella condotta da uomini.