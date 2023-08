“Ha smesso di soffrire”: Romina Power, lutto devastante | Tutta Italia sta piangendo

La cantante Romina Power è travolta dalla commozione: il post su Instagram colleziona un boom di commenti.

Di nascita statunitense, ma adottata ufficialmente dal Belpaese, Romina Power ha segnato un’epoca nella discografia italiana, soprattutto grazie al suo sodalizio romantico ed artistico con l’ex marito Al Bano Carrisi.

La coppia ha infatti infiammato i palchi nazionali ed esteri con la hit evergreen “Felicità”, brano del 1982 che ha collezionato un prestigioso Disco d’Oro, e che risulta tutt’ora in rotazione pesante nei party dei nostalgici.

Al Bano e Romina hanno costruito una bella famiglia, e dato i natali ai figli Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.; la loro felicità, però, è stata minata irrimediabilmente dalla scomparsa della primogenita, sparita dai radar – e recentemente dichiarata morta presunta – durante una permanenza temporanea a New Orleans nel 1994.

Negli ultimi giorni Romina Power ha dovuto affrontare un altro lutto imprevisto, e che ha toccato le corde della sua memoria.

Romina Power piange la scomparsa del collega

La cantante italo-americana ha accolto con tristezza la notizia della dipartita di Toto Cotugno, iconico interprete della canzone italiana.

Autore, paroliere e conduttore, Toto Cotugno ha internazionalizzato l’immagine del Belpaese con la sua ballad “L’Italiano”, presentata al 33esimo Festival di Sanremo – ove si classificò quinta in classifica – e certificata Disco d’Oro. Dopo una lunga malattia, Toto Cotugno si è spento il 22 agosto 2023 all’età di 80 anni presso l’ospedale San Raffaele di Milano, e la sua scomparsa ha lasciato l’amaro in bocca a milioni di fans. Romina Power ha scelto di omaggiare il collega con un post dedicato su Instagram, pubblicando una foto in cui lei, Al Bano e Toto Cotugno posavano accanto durante gli shooting del Festival della Notte Italiana. La cantante ha poi aggiunto in calce: “Una preghiera rivolta al collega Toto Cotugno, incontrato in varie tournée all’estero. Anni fa ricordo che Al Bano lo aiutò a risolvere un problema di salute. Ora ha smesso di soffrire“.

Le reazioni dei social

Molti utenti si sono accodati al cordoglio di Romina Power, in primis la figlia Cristel Carrisi, che ha commentato: “Buon viaggio, Toto. Che la vita ti sia lieve“. Un utente tedesco ha aggiunto: “È stato anche un artista molto stimato in Germania! Riposa in pace!“.

I funerali di Toto Cotugno sono stati celebrati il 24 agosto 2023 presso la Basilica dei Santi Nereo ed Achilleo in Viale Argonne a Milano, ed alle esequie hanno partecipato numerosi astanti, tra di essi anche Pupo e Gianni Morandi.