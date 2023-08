“Sempre più disgustato”: GFVip, la verità è vergognosa | Stavolta crolla tutto

GF Vip: è venuto tutto a galla alla fine, la verità si è fatta attendere, tutti sono rimasti allibiti in seguito alle rivelazioni.

Il Grande Fratello Vip è uno dei reality show più seguiti di sempre, forse proprio perché è una versione del primo reality in assoluto realizzato in Italia, che è partito da un esperimento sociale.

Insomma, seguitissimo da anni, il GF quest’anno cambierà leggermente rotta visti i cambiamenti che sono stati ritenuti necessari dopo il cambio di Ad della Rete.

Il nuovo ad, Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha preso la decisione di dare alcune nuove direttive e una nuova impronta al Reality show – non solo il Grande Fratello. Nello specifico, si prospetta un rete più attenta alle singole storie delle persone partecipante e al loro intreccio con quelle dei compagni di Casa.

Pier Silvio Berlusconi avrebbe dato anche una spinta per fare sì che il trash venga trasformato in altro, o, comunque, diminuito, lasciando spazio ad altro che possa intrattenere telespettatori e telespettatrici. A quanto pare, però, sono trapelate alcune notizie proprio da un ex partecipante del GF, e non sarebbero molto lusinghiere.

L’ex gieffino si decide a parlare

Stiamo parlando di Salvo Veneziano, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip nel 2020, che ha avuto successo anche grazie alla sua partecipazione a Pomeriggio 5 nel ruolo di opinionista. La sua notorietà, e quindi “qualifica” di Vip, la acquisì proprio grazie alla primissima edizione del reality Il Grande Fratello.

Veneziano ha pubblicato proprio in questi giorni un video dai toni, secondo molti, piuttosto irritati, denunciando alcuni fatti da lui ritenuti abbastanza gravi che coinvolgerebbero persone del mondo dello spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Veneziano (@salvovenezianoofficial)

Salvo Veneziano: “Sempre più disgustato”

“Buongiorno…apro i social cosa vedo?”, inizia a parlare Veneziano, “[…] alcuni personaggi televisivi organizzano una raccolta fondi, per cosa? Per una causa sicuramente importante”, dice ironicamente. “Organizziamo una bella raccolta fondi, a chi li mandiamo questi soli? In Africa? Ricerca…per qualsiasi ricberca”, afferma l’ex gieffino.

“Ma tu non mi puoi organizzare una raccolta fondi per comprarti la cucina nuova porca put**na! Mah! Sempre più disgustato”, dice ancora, “facciamo una raccolta fondi per far recuperare a queste persone un po’ di dignità, dopo vi lascio l’IBAN! Ciao!”