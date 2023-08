Paolo Conticini a cuore aperto: “Una ferita che non si rimarginerà più” | Commozione immensa

L’attore Paolo Conticini finalmente si scioglie: racconta tutto, l’emozione è travolgente al punto che anche i fan si commuovono.

Paolo Conticini è uno degli attori emergenti più amati dal pubblico italiano: oltre a moltissimi film, ha preso parte anche a diverse fiction italiane.

L’ultima, ad esempio, che ha riscosso un successo incredibile, è Un professore, il cui format è ripreso da una serie straniera: il protagonista è interpretato da Alessandro Gassmann, mentre Conticini ha il ruolo di una vecchia fiamma dell’altra protagonista, fiamma che si rivela avere una posizione chiave per la serie.

Il talento di Conticini è indubbio, seppure sia risultato, secondo alcuni, sempre un po’ impostato fuori dal set: questa volta le cose sono cambiate.

Paolo ha descritto dei momenti della sua vita come mai aveva fatto fino ad ora, lasciando chi ha avuto il privilegio di leggerlo e ascoltarlo emozionato e incredulo di questa improvvisa esternazione.

Paolo si disvela in barca

In un giorno assolato troviamo Paolo Conticini in barca, in mezzo al mare: ma Paolo non è solo, c’è qualcun altro con lui. Si tratta di Dado, un dolcissimo cagnolino di cui ci farà le presentazioni.

“Sei entrato nella nostra casa circa nove mesi fa per cercare di alleviare una ferita che non si rimarginerà mai più…” ha scritto Conticini nella didascalia, andando a toccare un tasto dolente della sua esistenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLO CONTICINI (@paoloconticini)

“Hai un amico in me”

Conticini continua nella didascalia riguardante Dado, il piccolo cane che è insieme a lui e gioca in barca: “Hai portato allegria, giochi, prepotenze…ma soprattutto pazzie perché sei un adorabile pazzo”, ha scritto, “Buon compleanno Dado”, rivela infine.

Quanti anni compie il piccolo cagnolino non ci è dato saperlo, né di quale ferita stia parlando nello specifico Paolo Conticini. Ciò che è certo, però,, è che questo racconto dimostra quanto, talvolta, si abbia bisogno di un po’ di semplicità, e di un essere vivente che possa starci accanto senza parole, con un calore e un affetto un po’ innati che rendono le giornale più sopportabili e il rientro in casa ha un sapore diverso, di gioia. Con la colonna sonora del celebre cartone animato Toy Story, “Hai un amico in me”, la scena è dolcissima: i fan di Conticini saranno felici di vederlo così spensierato nonostante le difficoltà affrontate.