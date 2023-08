Maria De Filippi e l’amica dietro le quinte: “Lo fanno per ore…” | Hanno spifferato tutto

È stata spifferata una cosa molto particolare su Maria De Filippi che con l’amica lo farebbe per ore. Ecco cos’è stato detto…

Maria De Filippi è attualmente la conduttrice dei record. Infatti, come re Mida è in grado di trasformare tutto quello che tocca in oro, ogni programma e format da lei introdotto è diventato campione di ascolti.

Quest’anno è stato per lei il più duro di tutta la sua esistenza poiché si è portato via il grande amore della sua vita, ovvero il conduttore Maurizio Costanzo, con cui ha condiviso più di trent’anni.

A rivelare un retroscena su Maria De Filippi, sempre molto riservata sulla sua vita privata, è stata Luciana Littizzetto con la sua solita irriverenza e furbizia. La donna sicuramente non si aspettava che dicesse una cosa del genere.

Come personaggio televisivo e come comica, la donna è veramente molto amata. Inoltre, è forse una delle comiche più famose del panorama nazionale. Ecco che cos’ha rivelato sulla conduttrice Mediaset.

Maria De Filippi e l’amica dietro le quinte

Sembra che Luciana Littizzetto, dopo l’addio alla Rai, entrerà nel team di Maria De Filippi nella trasmissione televisiva Tu si Que Vales. Il pubblico sta letteralmente impazzendo dalla felicità per aver avuto questa news. Infatti, la comica è molto amata dal pubblico Mediaset e inoltre sembra avere un certo feeling con Maria De Filippi. Oltre a lei sarà presente anche Sabrina Ferilli, una carissima amica della padrona di casa.

Infatti, come ha rivelato Luciana Littizzetto, parlando del rapporto tra l’attrice e la conduttrice: “Le due vanno avanti per ore a scherzare. Sabrina è una matta, matta vera. Fa schiattare dal ridere, ha questa romanità assoluta. Lei non ti saluta, apre la porta del camerino ed emette il classico suono romano ‘ao’, che vuol dire che è pronta per la comunicazione”. Oramai continuo punzecchiarsi tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi è il vero valore aggiunto del programma, come ha detto la comica: “Il suo grande talento è quello di provocare Sabrina Ferilli, la quale si inca**a come un puma”. Dunque non resta che aspettare di vedere quali liti ci saranno il prossimo anno. Come sempre sarà davvero esilarante.

Luciana Littizzetto pronta ripartire

Dunque, nonostante quello che è successo in Rai, Luciana Littizzetto non si fa fermare e più carica che mai è pronta a ripartire per la prossima stagione televisiva. Oltre a Tu si que Vales, tornerà accanto a Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa. La quale si è spostata su Nove.

I due hanno pubblicato di recente lo spot per annunciare la data di inizio della storica trasmissione che avverrà il prossimo 18 ottobre. Infatti, nella clip che hanno registrato si trovano al lago intenti a pescare dei pesci, riferendosi al noto bancone-acquario che avevano negli studi Rai.