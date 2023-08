Carlo Conti, la sfiancante lotta contro il tumore | Il toccante annuncio poco fa

Il conduttore toscano Carlo Conti compie un comunicato accorato sui social: l’appello non passa inosservato ai followers.

Carlo Conti spicca nel panorama Rai come una delle figure più longeve ed apprezzate, sia dal pubblico, che dai vertici di Viale Mazzini.

Il conduttore è attivo sul piccolo schermo dal 1982, anno in cui ha esordito nell’emittente locale Teleregione Toscana, ed è approdato nelle reti pubbliche nel 1985, in cui ha condotto alcuni programmi musicali e dedicati alla discografia italiana.

Fedelissimo al suo ingaggio, ha negli anni contribuito al successo di parecchi format Rai, tra di essi anche “I migliori anni”, “L’eredità”, “Tale e quale show” e lo “Zecchino d’oro”.

A breve sarà inoltre impegnato nei Tim Music Awards assieme a Vanessa Incontrada, kermesse che si svolgerà nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona il 15 e 16 settembre 2023. Da sempre discreto circa la sua vita privata, ma molto attivo nel sociale, Carlo Conti ha recentemente promosso un’iniziativa benefica dal suo account di Instagram: ecco tutte le novità.

Carlo Conti corre per la vita

Il conduttore lotta da anni attivamente contro alcune malattie potenzialmente deleterie, in primis il cancro, ed ha aderito all’iniziativa “Corri la vita”, che si terrà domenica 24 settembre presso il centro storico di Firenze.

L’associazione omonima ha dato vita alla XXI edizione della manifestazione, ed invita la popolazione a partecipare, e mandare così un segnale positivo agli ammalati ed alle Istituzioni. “Corri per la vita 2023” si rivolge nello specifico alle diagnosi di tumore al seno, alla cura ed alla prevenzione, e la presidente dell’associazione Eleonora Frescobaldi ha dichiarato: “Ogni anno ci poniamo nuovi obiettivi da raggiungere, vere e proprie sfide che riusciamo a vincere grazie al sostegno di tutte le realtà toscane e nazionali sempre più numerose, ma soprattutto grazie all’amore delle oltre 35.000 persone che che si ritrovano da 21 anni per le strade di Firenze per essere al fianco di tutte le donne che ogni giorno combattono la sfida più importante della loro vita: sconfiggere il tumore al seno“.

L’annuncio di Carlo Conti su Instagram

Carlo Conti ha fatto eco all’invito della presidente Frescobaldi, ed ha caricato su Instagram un video in cui indossava una maglia dell’associazione. Ha quindi dichiarato dal divano di casa: “Come vedete, mi sto comodamente allenando per la prossima edizione di ‘Corri la vita’, domenica 24 settembre, partenza dalle Cascine, arrivo in piazza della Signoria a Firenze, una grandissima corsa, una grandissima gara di solidarietà per combattere il tumore al seno“.

Dopo aver fornito le informazioni circa il sito dedicato, il conduttore ha poi concluso: “Io continuo ad allenarmi!“.