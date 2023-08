Monica Leofreddi, la madre piegata dal dolore | Una tragedia del genere lascia senza parole

La conduttrice Monica Leofreddi ha condiviso sui social una tragedia personale straziante: la dedica fa sciogliere in lacrime la rete.

La mattatrice capitolina Monica Leofreddi milita in Rai dai primi anni ’80, e nella sua carriera ha partecipato a numerosi format della pubblica emittente.

A partire dal 2015, però, ha smesso i panni della conduttrice in favore di un nuovo ruolo da opinionista fissa nei programmi “Italia Sì” e “Ore 14”, e commenta i principali fatti di cronaca ed attualità.

Notoriamente riservata circa la sua vita privata, Monica Leofreddi è stata legata in passato al cantautore Antonello Venditti, relazione durata ben 9 anni, e da allora cerca di mantenere il massimo riserbo sul suo ménage familiare.

Con un eccezione, però. Nelle ultime ore la drammatica dipartita del fratello Emilio ha decisamente messo alla prova la conduttrice, che ha sfruttato i social per un ultimo, commosso, tributo postumo.

Monica Leofreddi, l’addio su Instagram tocca il cuore dei followers

Negli scorsi giorni la conduttrice ha dovuto congedarsi dal fratello Emilio Leofreddi, spentosi il 23 luglio 2023 all’età di 65 anni a Roma, sua città natale.

Emilio Leofreddi era un noto pittore ed autore video, ed ha ideato alcuni installazioni artistiche, in seguito patrocinate da Greenpeace e da Amnesty International. Altre sue opere sono state esposte presso il M.O.C.A. di Washington D.C., all’Art Basel di Miami e alla decima biennale de Il Cairo, dov’è stato omaggiato del Premio della Critica. La conduttrice ha annunciato la sua dipartita – avvenuta probabilmente in seguito ad una lunga patologia – con queste parole: “Era mio fratello. È mio fratello. Era un artista. È un artista. Era un padre, un marito, un figlio, uno zio, un amico. Tutto ciò che è stato lo sarà sempre nei ricordi, nelle sue opere libere, rivoluzionarie, visionarie, immortali. Quindi, ti voglio bene, brother“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Leofreddi (@monicaleofreddi_official)

Monica Leofreddi: “È giusto ascoltare il dolore”

La conduttrice ha poi caricato su Instagram un video con le principali opere di Emilio Leofreddi, e ha dichiarato in calce: “La mia cura per metabolizzare il dolore per la perdita di mio fratello è abbracciare chi amo, sostenere la ma mamma piegata dal dolore, mia nipote, mia nuora. Immergermi in tutte le opere meravigliose di mio fratello, respirare la sua arte, cercare nella natura benefici ed energia“.

Ad accompagnamento delle immagini, montate sulla colonna sonora di “Wish you were here” dei Pink Floyd, Monica Leofreddi ha infine concluso: “Non credo esistano metodi miracolosi per non soffrire: il tempo aiuta, ma in fondo è anche giusto ascoltare il dolore. Non lasciarsi sopraffare ma ascoltarlo, guardarlo e viverlo“.