Totti-Blasi, a distanza di mesi spunta il retroscena | Ecco com’è nata davvero la crisi

A distanza di ormai tantissimo tempo spunta un retroscena sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ecco com’è nata la crisi

Nonostante la loro relazione sia durata per più di vent’anni e nonostante i due siano praticamente cresciuti insieme, Francesco Totti e Ilary Blasi non sono riusciti a superare la crisi.

Infatti, da ormai più di un anno, hanno annunciato in modo ufficiale la separazione che ormai è stata formalizzata e ratificata anche in tribunale.

Inoltre, i due sembrano essere andati avanti con le rispettive vite e hanno anche ufficializzato delle nuove relazioni. In particolare, Totti ha una storia molto seria con Noemi Bocchi e non è detto che i due non si sposino di qui a breve.

Non si sa davvero come i due siano arrivati fino a questo punto, dopo tutto l’amore che sembrava esserci. Ora spunta qualche retroscena inaspettato sull’inizio della loro crisi.

Totti-Blasi: vero retroscena sulla loro crisi

Roberto D’Agostino è il fondatore di Dagospia, uno dei giornali online di gossip più famosi di sempre. Infatti, riescono sempre a scovare la notizia prima di altre riviste e settimanali. Così è stato anche per quanto riguarda la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Infatti, la crisi andava avanti ormai da molto tempo, quando poi è stata resa ufficiale tramite un comunicato stampa su Ansia.

Per la prima volta il giornalista ha fatto una rivelazione sugli ex Beckham italiani sul giornale La Repubblica. Ha infatti raccontato: “La fine del loro rapporto già si poteva intuire guardando i loro profili prima che io spiattellassi tutto su Dagospia. Che il legame era in crisi si vedeva nelle foto pubblicate, non stavano mai insieme. Poi, a Roma tutti lo sapevano, ma chi voleva prendersi la responsabilità di scrivere che il Pupone era cornuto e a sua volta aveva un’altra? Sai quante copie perdi in un giornale? Totti a Roma è sempre stato intoccabile”.

La verità sulla separazione tra Ilary Blasi e Totti

Non è finita qui perché Roberto D’Agostino ha deciso di fare alcune rivelazioni sulla fine della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il giornalista, fondatore di Dagospia, ha raccontato che il suo giornale per primo ha avuto l’ardire di diffondere la notizia della crisi esistente tra i due.

L’uomo ha raccontato: “Sapevo che litigavano da tempo. Certo, ho osato… ma si sa che la fortuna premia gli audaci: Francesco Totti mi ha fatto un assist perfetto quando ha rilasciato l’intervista al Corriere della Sera dicendo che aveva beccato dei messaggini sul cellulare della moglie, avvalorando così le notizie che avevo già pubblicato”.