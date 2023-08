“Non c’è margine di ritorno”: GF Vip, tra loro è finita per sempre | Esplosa l’amatissima coppia

Scoppia una bomba sul “GF Vip”: la clamorosa verità su una coppia di ex gieffini è venuta a galla. A parlare è un loro amico

Il programma di Canale 5 rappresenta da sempre una portentosa fucina per pettegolezzi, indiscrezioni e catfight in presenza e sui social, ma a partire dalla prossima edizione subirà con ogni probabilità alcune modifiche strutturali assai decisive.

L’Amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha infatti annunciato l’epurazione dei contenuti trash dalle reti di Mediaset, in un restyling che ha coinvolto non solo varietà e reality, ma anche il panorama informativo delle 3 reti maggiori.

Alfonso Signorini, perciò, ha il compito di arruolare personaggi moderati e poco inclini alle risse verbali, e dovrà monitorare con attenzione l’evolversi delle dinamiche nel loft di Cinecittà. Alla nuova edizione dello show, oltretutto, parteciperà un cast misto di Vip e Nip, ed i fan del programma sono già in fibrillazione in vista della ventata di freschezza promessa dall’imprenditore.

Uno storico volto dell’Isola dei famosi, però, nelle ultime ore ha parlato di una coppia di ex gieffini, spendendo alcune parole che hanno catturato immediatamente le attenzioni del pubblico.

L’ex naufrago è sicuro: tra loro due è davvero finita

Matteo Diamante, concorrente della quindicesima edizione de L’Isola dei famosi, è intervenuto attraverso i social in merito alla situazione sentimentale di quelli che sono due suoi amici, oltre che partecipanti del GFVip 7.

Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i quali hanno catalizzato la curiosità dei tanti telespettatori del reality show di Canale 5 nei loro confronti a causa di una storia d’amore tormentata e ricca di tira e molla.

“Un domani loro vi confermeranno anche ciò che sto dicendo, perché io ca**ate non ne dico. Non si tratta di riservatezza se insultate a raffica e insinuate teorie inesistenti. Non c’è margine di ritorno (non vogliono nemmeno essere accostati uno all’altro, come vi ho detto, più di così come fate a non accettarlo?”, ha affermato Matteo Diamante sui suoi canali social.

L’ex naufrago ha proseguito il suo discorso sottolineando il dispiacere per la fine burrascosa del loro rapporto: “Ho sperato almeno in una loro amicizia, ma da amico di entrambi, spero però che loro vadano per la loro strada da soli, per la loro salute e il loro bene. Se li vedo felici così, sono felice anche io”.