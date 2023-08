“Vi svelo un trucchetto”: Heather Parisi a ruota libera | Lo fa sempre prima di dormire

Heather Parisi svela finalmente la verità sulle proprie abitudini: prima di andare a letto, non può rinunciare ad un rito particolare.

L’iconica showgirl Heather Parisi ha dominato gli schermi televisivi di tutta Italia dagli anni ’70 e ’90, in aperta competizione con la rivale di sempre Lorella Cuccarini.

Losangelina di nascita, la ballerina a 13 anni si è trasferita a San Francisco ma, nel biennio successivo, ha maturato la decisione di recarsi a New York per frequentare l’American Ballet.

Giunta in Italia verso la fine degli anni ’70, ha impressionato Pippo Baudo ed alcuni dirigenti della Rai grazie ad un provino performato in pieno stile “Flash Dance” sopra ad una scrivania.

Da allora, Heather Parisi ha decisamente scalato le vette del mondo dello spettacolo italiano, e partecipato a storici format del calibro di “Fantastico” e “Domenica in”, fino alla consacrazione discografica, avvenuta nei primi anni ’80 grazie con il singolo “Cicale”. Da tempo esule dal Belpaese, ha investito in una nuova vita sotto i cieli di Hong Kong assieme ai due gemelli Elizabeth e Dylan, nati dalla relazione con l’imprenditore Umberto Maria Anzolin. Recentemente ospite del talk-show di Francesca Fagnani “Belve”, la ballerina è apparsa al pubblico Rai in forma smagliante a discapito dei suoi 63 anni: qual è il segreto della sua immutabile bellezza?

Heather Parisi condivide con i followers la sua beauty routine

L’avvenente showgirl interagisce spesso con i fan su Instagram, e non teme di esporsi sui temi più scottanti. Ha ad esempio manifestato la propria avversione alla massiva campagna di vaccinazioni in epoca Covid-19, e la sua presa di posizione le ha fruttato ulteriore pubblicità – in positivo, come in negativo – in rete.

Da ex atleta, Heather Parisi promuove uno stile di vita sano e naturale, e cura il proprio aspetto meticolosamente, fungendo inoltre da testimonial per alcuni brand di cosmesi e skin care. Nelle ultime ore la ballerina ha deciso di condividere con i followers alcune tips di bellezza, assai immediate e replicabili da chiunque. Heather ha infatti suggerito: “Con il gran caldo che sta facendo in questi giorni, mentre prendevo la crema (idratante, n.d.r.) in mano mi sono chiesta: ‘Heather, ma hai mai svelato a tutte le persone che ti seguono dove tieni i tuoi prodotti beauty per far sì che non si rovinino?‘…“.

Il consiglio di Heather Parisi

La showgirl ha quindi suggerito di riporre le proprie creme idratanti, tonificanti e anti-age in luoghi freschi, asciutti e assolutamente al riparo dai raggi solari, in modo da preservarne le qualità ed i principi attivi più a lungo.

Ed ha concluso: “È importante prenderci cura dei nostri prodotti, così come ci prendiamo cura di noi stesse!“.