Vanessa Incontrada, la perdita è tristissima: “Riposa in pace” | Purtroppo si è spenta per sempre

Un addio davvero inaspettato, coinvolta in prima persona la conduttrice e attrice Vanessa Incontrata: la preoccupazione del pubblico.

Vanessa Incontrada ha costruito una carriera di tutto rispetto negli anni, e oggi è una donna che merita il suo successo e che ha le competenze giuste per condurre e recitare in ogni trasmissione sul piccolo o grande schermo.

Incontrada è nota per la sua simpatia – per anni, infatti, ha condotto Zelig insieme a Claudio Bisio – e per la sua professionalità, e non solo.

Spesso ha dovuto combattere contro gli hater che l’hanno aspramente criticata per via del suo aspetto fisico, nello specifico per la quantità di grasso che il suo corpo ha esibito in alcuni momenti della sua vita. In quelle occasioni, Incontrada fu molto forte, dimostrando come gli stereotipi legati al fisico non hanno ragione di esistere e, contemporaneamente, smantellando i ragionamenti dei leoni da tastiera che l’hanno spesso insultata da dietro uno schermo.

Questa volta, però, la conduttrice sembra non reggere: non sempre si può essere così forti da reggere da soli il peso di un avvenimento che ci scuote dentro, giungendo fino al cuore e facendo mancare l’aria. Per fortuna Incontrada ha il sostegno di molte persone che la amano e molti follower che la ammirano: chi le sta vicino è timoroso per le sue condizioni.

Incontrada: “Sarai sempre nel mio cuore”

Una perdita molto pesante è l’oggetto verso cui si rivolge l’intensa tristezza di Vanessa Incontrada, che condivide un post in cui spiega l’accaduto e dice addio.

Si tratta della scomparsa della sua cagnolina, un barboncino bianco di nome Lola, che le ha fatto compagnia per molti anni. “Lola del mio cuore riposa in pace…”, scrive Incontrada nella didascalia, postando una foto della cagnolina.

Lola corre…nel paradiso dei cani

Si sa, i nostri piccoli amici tendono ad avere una vita più breve della nostra, dunque a lasciarci prima a fare i conti con il nostro dolore, per molti ancora incomprensibile. Di certo non è così per Vanessa Incontrada, che ha ricevuto molti commenti di affetto e sostegno dai suoi amati fan, e che possiede una rete familiare sulla quale appoggiarsi e a cui chiedere comprensione.

La vita di Lola sarà stata senza dubbio fantastica con una padrona amorevole e dolce come Vanessa Incontrada: di certo la cagnolina non avrebbe potuto avere di meglio, e questa consapevolezza aiuterà Vanessa a superare le prime fasi di questo lutto.