“Ammutolita dal dolore”: Vladimir Luxuria, tragedia spaventosa | Le lacrime non si fermano più

Un evento ha coinvolto Vladimir Luxuria e l’intero Paese è sconvolto: non c’è modo di arrestare la tristezza.

Vladimir Luxuria ha avuto una carriera e un percorso di vita con molti ostacoli: come anche altri personaggi pubblici, ha imparato che la notorietà non è tutto.

Molto spesso aspramente criticata per le sue idee e scelte, Vladimir Luxuria ha proseguito imperterrita nelle sue lotte, specialmente quando si è trattato di principi e avvenimenti che le stavano particolarmente a cuore.

Negli ultimi anni ha avuto il ruolo di opinionista in diversi programmi, tra cui, ad aprile 2023, L’Isola dei Famosi, programma per il quale è stata riconfermata e ha svolto il suo ruolo egregiamente insieme a Enrico Papi.

Sfortunatamente un evento davvero tragico ha scosso la vita e il cuore di Vladimir Luxuria: la preoccupazione è alta tra i suoi numerosi fan.

Luxuria non demorde

“Questa è una città ammutolita dal dolore, è una città indignata dall’assurdità di tutto questo male. Ho portato dei fiori a Franca con una promessa: mai più, in nome della città di Foggia”: queste le parole di Vladimir Luxuria di fronte a una serranda e in un luogo che rappresenta oggi uno dei tanti punti in cui una violenza inaudita è stata compiuta.

Luxuria si riferisce all’uccisione di Francesca Marasco, 72 anni, proprietaria della tabaccheria, uccisa a coltellate per motivi ancora sconosciuti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐕𝐋𝐀𝐃𝐈𝐌𝐈𝐑 𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐈𝐀 (@vladimir_luxuria)

Luxuria: “Mai più…”

“Mai più…in nome di Franca”, scrive Vladimir Luxuria nella didascalia del suo post: nel video poggia dei fiori di fronte alla tabaccheria della vittima, Francesca Marasco. Francesca Marasco era tornata dietro al bancone dopo aver subito alcune rapine prima delle ferie: si ipotizza che la violenza possa essere stata perpetrata dopo una ulteriore rapina non andata a buon fine. Per ora non vi sarebbero indizi a indicare un altro movente.

La spirale di violenza che coinvolge il Paese è davvero incontrollata, in un’estate in cui violenze sessuali o fisiche hanno dominato le prime pagine dei giornali, Luxuria promette “mai più”: una promessa che si percepisce più come una speranza, simile a quando i cari ti dicono “andrà tutto bene”. Luxuria si è sempre schierata contro la violenza ed è sempre rimasta coerente nel condannare qualunque tipo di odio: ancora una volta, è sul luogo a onorare la memoria dell’ennesima vittima.