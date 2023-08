Charlene di Monaco, la Principessa se n’è andata | Purtroppo non la vedremo più lì

Gli occhi che vanno oltre l’orizzonte di chi forse immagina una vita diversa: Charlene di Monaco di nuovo in bilico.

Charlene Wittstock, la meravigliosa principessa di Monaco, di origini tedesche, consorte di Alberto II di Monaco, è di nuovo sulle prime pagine dei giornali.

Non è la prima volta che la vita della Principessa diventa argomento di rilevanza mediatica: già in precedenza fu famosa per la sua carriera da atleta e le sue partecipazioni a diverse gare, tra cui i giochi panafricani.

La sua famiglia, infatti, nonostante le origini europee, era in Sudafrica, un luogo che le è sempre rimasto nel cuore, anche dopo il trasferimento presso il Principato di Monaco: la nostalgia di casa affligge anche le Principesse.

Negli ultimi giorni, comunque, sembra che una burrasca abbia travolto la vita di Charlene: secondo alcune fonti un episodio significativo avrebbe condizionato alcune sue scelte importanti come quella di andar via, e i suoi ammiratori temono per lei.

Charlene: la possibile sparizione

Tra gli elementi che hanno preoccupato molto il pubblico e i seguaci di Charlene di Monaco vi è senza dubbio la cancellazione del suo profilo dalla piattaforma social Instagram: la sua pagina, infatti, era davvero seguitissima, e per il momento nessuno riesce a comprendere le ragioni dietro a questa eliminazione.

Un altro fatto importante al fine di ponderare alcune ipotesi sulla vita privata della Principessa, è il fatto che sia tornata in Sudafrica: l’abbandono del Principato costituisce un avvenimento significativo, al punto che molti utenti hanno tratto le più disparate conclusioni.

Il via vai di Charlene

Non è la prima volta, comunque, che Charlene lascia il Principato: già qualche anno fa era stata costretta ad andare via per un ricovero e un’operazione dovute a una sua grave condizione di salute, che oggi sembra essere superata. Certo è che, in alcuni, questo nuovo allontanamento può far nascere dubbi sulla stabilità della salute di Charlene e non solo.

Molte persone sostengono, infatti, che dietro questo nuovo spostamento, congiuntamente con la sparizione dai social network, Charlene celi una presa di distanze da suo marito, il principe Alberto II di Monaco, ipotizzando che vi sia maretta tra i due o, addirittura, un’aria di divorzio. Altri sostengono, invece, che il ritorno di Charlene altro non sia che la manifestazione della sua nostalgia per un paese in cui è cresciuta e che ha amato tantissimo.