Romina Power felice accanto al suo Albano: “Un momento speciale” | Che bello vederli insieme

Dei bellissimi momenti condivisi insieme, un amore è per sempre: Al Bano e Romina vicini come non mai, i fan impazziscono.

Al Bano Carrisi e Romina Power: la coppia che faceva sognare tutti negli anni ’70, in seguito alla loro unione in matrimonio, sembra aver ritrovato una certa intesa.

I due hanno condiviso momenti meravigliosi: basta pensare alla partecipazione alla manifestazione musicale “continentale”, l’Eurovision Song Contest, in cui le nazioni si sfidano a colpi di performance.

Al Bano e Romina hanno partecipato per ben due volte all’Eurovision Song Contest: un risultato da record di cui sicuramente andare orgogliosi. La coppia ha attraversato anche periodi di intenso dolore, come ad esempio la sparizione della primogenita, che non è mai stata ritrovata.

Dopo la separazione, dei rapporti tra i due se ne è parlato poco, vista anche l’unione di Al Bano con la show girl Loredana Lecciso. Proprio in questi giorni, però, Al Bano e Romina sono stati visti più vicini che mai sul web: i fan impazzano di gioia.

Al Bano e Romina: di nuovo insieme?

In un evidente slancio di nostalgia, Romina Power ha pubblicato una carrellata di foto del passato in cui lei e Al Bano sono giovani e innamoratissimi, al punto che si nota al primo sguardo.

“Ricordando un momento speciale”, scrive Romina Power: infatti, si tratta proprio delle fotografie del loro incontro con il Papa, una giornata che Romina porta ancora nel cuore visto quanto ha condiviso con il suo ex.

Romina ricorda l’incontro più importante

Romina e Al Bano incontrarono forse il Papa più amato dal “popolo”: Papa Wojtyla, ovvero Papa Giovanni Paolo II, conosciuta per essere il Papa vicino alle persone, di una saggezza davvero estrema. I due cantanti si esibirono in duo a Rio De Janeiro negli anni ’90, cantando la canzone “Al mondo siamo noi”.

Romina Power sembra tenere moltissimo a questo ricordo, infatti, ancora oggi, pubblica le foto di quella giornata, che sfilano una dopo l’altra con un sottofondo di dolce musica su Instagram. Le foto mostrano Romina Power e il Papa che si scambiano delle parole e, successivamente, lui la abbraccia. Un evento storico, a cui, probabilmente, tutti dedicherebbero ogni tanto almeno un pensiero.