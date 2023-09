Maria De Filippi, chi conosce il suo titolo di studio? Niente a che vedere con il suo lavoro

Maria De Filippi in giovane età ha coltivato ambizioni assai differenti rispetto alla carriera in Mediaset: ecco quale lavoro sognava per sé.

La madrina di Mediaset Maria De Filippi domina incontrastata da decenni i piani alti di Cologno Monzese, complice anche l’amicizia con la famiglia Berlusconi ed il successo dei suoi format televisivi.

Negli anni ha lanciato infatti programmi di indubbio impatto mediatico; tra di essi ricordiamo “Amici”, “Uomini e Donne”, “C’è posta per te”, “Tu si que vales” ed il pruriginoso “Temptation Island”.

Il 2023 ha rappresentato un anno cruciale per la conduttrice: essa, infatti, è reduce dalla perdita del marito Maurizio Costanzo, e si è gettata anima e corpo sul lavoro per tenere la mente occupata e concentrata.

Ha infatti rilanciato il suo reality sui sentimenti estivo, e decretato un boom di ascolti grazie anche alla conduzione bonaria e discreta del collega Filippo Bisciglia. La compagna del mattatore, l’energica Pamela Camassa, ha recentemente rivelato alcuni retroscena su Maria De Filippi e la sua attività dietro alle quinte di “Temptation Island”, scopriamo di che si tratta…

Maria De Filippi, una vita al servizio del pubblico di Mediaset

Reduce dalla sua avventura a Cayo Cochinos, Pamela Camassa ha raggiunto il fidanzato Filippo Bisciglia in Sardegna, ed ha assisistito parzialmente alle riprese del “viaggio nei sentimenti” delle coppie arruolate nel cast.

L’avvenente showgirl laziale ha riferito: “Ovviamente, il successo del programma è merito di tutta la grande squadra che lavora dietro ‘Temptation’, partendo da Maria stessa che è sempre presente, gli autori, la redazione, la produzione, i macchinisti, eccetera… Sono più di 200 persone, e vivendoli, dato che spesso sono anch’io in Sardegna con loro, sono davvero una grande macchina da guerra“. Sembra quindi che Maria De Filippi non rinunci a presenziare in tempo reale – seppur dietro le quinte – al reality di Canale 5, e con ogni probabilità seguirà da vicino anche la nuova versione invernale, compatibilmente con i suoi numerosi impegni professionali paralleli. La nuova edizione vedrà infatti la luce nei primi mesi del 2024, e sarà presumibilmente ambientata in uno chalet di montagna. Maria De Filippi rappresenta, del resto, uno dei pilastri portanti di Mediaset… Anche se, in giovane età, sognava una carriera assai lontana dai fasti dello show-business.

La laurea con lode di Maria De Filippi

La conduttrice milanese al termine del liceo classico ha frequentato un corso di laurea in Giurisprudenza, ottenendo infine una valutazione di 110 e lode, una specializzazione in Finanze e un accenno di percorso tra le fila della Magistratura.

In seguito ha collaborato per due anni con l’Istituto per la Ricerca Sociale, e lavorato per l’ufficio legale di una nota società produttrice di videocassette. Proprio durante un meeting organizzato dall’azienda conobbe il mattatore Maurizio Costanzo, ed il resto è storia. Ligia al dovere anche durante i suoi studi, Maria De Filippi ha ammesso a posteriori: “Pensate che rifiutavo anche i voti. (…) Io ero proprio scema: o da 28 in su, o niente“.