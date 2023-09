“Purtroppo stanotte…”: Loredana Bertè, il triste annuncio poco fa | Fiumi di dolore

Il triste annuncio ha sconvolto i tantissimi fans della celebre cantante italiana. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo

Abbiamo assistito alla rinascita della figura pubblica di Loredana Bertè negli ultimi anni: dopo un momento di ristagno l’imperatrice del rock è tornata a calcare i palchi di tutta Italia e far sognare i fan.

Ormai un’icona della musica internazionale, Bertè è una di quelle persone che è riuscita a reinventarsi pure rimanendo completamente se stessa, trovando una chiave per arrivare al cuore di persone che appartengono a tutte le generazioni, senza rimanere arroccata su una posizione da molti ritenuta obsoleta.

Una coraggiosa Loredana ha avuto la forza di ricominciare, rimettersi in gioco – e anche in discussione – conscia nel suo inestimabile talento e del fatto che già oggi rappresenta un pezzo di storia della musica italiana.

In questi giorni, un terribile annuncio vede Loredana protagonista di un avvenimento che nessuno si sarebbe mai augurato: il dolore è davvero insopportabile.

Loredana Bertè: l’icona del rock italiano

“Mi trovo a Catania da ieri, ho fatto un viaggio in traghetto per poter raggiungervi, Villa Bellini sarebbe stata una la perfetta conclusione per questo tour“, scrive Loredana nella didascalia di un post pubblicato su Instagram. Bertè ha pubblicato il video di un momento un po’ critico, avvenuto durante il suo tour per l’Italia.

“Purtroppo però stanotte ed oggi non sono stata affatto bene con un riacutizzarsi dei miei problemi gastrointestinali ed una forma influenzale che mi lascia senza forze e senza voce”, ha annunciato la cantante con evidente rammarico.

Bertè: “un tour estenuante”

“È con estremo rammarico che devo annunciare l’ annullamento del concerto di stasera a Catania“, scrive Loredana Bertè ancora nella descrizione del post, “Vi avrei avvisato prima ma lo specialista che mi ha visitata è dovuto arrivare da fuori città”, si è scusata.

“Questo tour, per me che ero appena uscita dalla convalescenza, è stato estenuante, vuoi per i lunghi viaggi, vuoi per il caldo, alla fine non sono riuscita a concluderlo”, ha scritto ancora Loredana, spiegando i dettagli per i quali è stata costretta all’annullamento, dimostrando quanto sarebbe stato importante per lei concludere il tour includendo anche Catania. “Ho fatto 30 ma non 31!!! Mi dispiace immensamente ma sono arrivata allo stremo, ho dato davvero il massimo che potevo. Scusatemi, spero mi continuerete a voler bene“, ha concluso.