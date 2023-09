Diletta Leotta, sapete dove abita la splendida conduttrice neo mamma? Una casa da sogno

Scopriamo dove abita la splendida conduttrice Diletta Leotta che è diventata da poco mamma. La sua casa è un vero sogno…

Diletta Leotta sta vivendo un momento davvero meraviglioso della sua vita. Infatti, la sua relazione con il calciatore tedesco Loris Karius sta procedendo davvero a gonfie vele.

Inoltre, la giornalista sportiva ha appena dato alla luce la sua prima figlia, la piccola aria. In aggiunta è diventata anche zia perché suo fratello Mirko Manola, il noto chirurgo plastico, ha avuto una bambina, Sveva.

L’uomo si era spostato proprio lo scorso anno, durante l’estate del 2022, prima che la sorella iniziasse la storia con il calciatore.

Dunque, tantissime novità per la neo-mamma che tuttavia non vede l’ora di tornare a lavorare. Per il momento si gode i primi mesi con la sua piccola nella sua casa da sogno. Scopriamo dove abita la bravissima conduttrice sportiva.

La casa di Diletta Leotta: un vero sogno

Diletta Leotta si sta godendo un po’ di tempo con la sua piccola Aria, nata lo scorso 16 agosto, nella sua casa sita proprio nel centro di Milano. Non che abbia fatto un tour ufficiale del suo appartamento ma si è scoperto molto della casa dalle numerose foto condivise con i suoi follower sui social network.

La sua casa è in uno dei palazzi più belli e costosi in Porta Nuova, uno dei quartieri di lusso della città, dove sembra che il prezzo degli appartamenti sia di circa 12.000 euro al metro quadro.

Il bellissimo appartamento di Leotta

La cosa che è immediatamente visibile della bellissima casa in Porta Nuova di Diletta Leotta sono le meravigliose vetrate che circondano tutto l’appartamento. Infatti, le finestre sono delle immense vetrate da cui è possibile di godere di un vero paesaggio mozzafiato, su una delle parti più belle della città. Tuttavia, l’altezza permette comunque di essere al riparo da eccessivi rumori. Inoltre la sua casa è arredata con grande gusto. Domina lo stile minimale e contemporaneo.

Infatti, ha un ampio salone dentro il quale dominano i toni del marrone, del beige e dell’oro. Inoltre, il suo pavimento è un bellissimo parquet. A dare un effetto ancora più cozy è il meraviglioso caminetto. Inoltre, ha anche una terrazza da cui è possibile vedere tutta Porta Nuova. Al momento la giornalista sportiva vive in casa con sua figlia, non si sa ancora se anche Karius preveda nell’immediato futuro di trasferirsi per stare vicino alla famiglia a Milano.