Federica Pellegrini, dopo un solo anno di nozze l’annuncio a sorpresa: “Quella felicità che…”

La “Divina” Federica Pellegrini compie un’ammissione toccante sui social: a distanza di un anno dal matrimonio, è tempo di bilanci.

Il 27 agosto del 2022 l’ex campionessa mondiale di nuoto Federica Pellegrini ed il fidanzato Matteo Giunta hanno finalmente convolato a nozze, ma si sono ben presto rimessi in gioco in una luna di miele atipica sotto l’occhio delle telecamere di “Pechino Express”.

I due “Novelli Sposi”, in effetti, hanno gareggiato energicamente, guadagnando infine la semifinale del reality itinerante, e cedendo infine la vittoria alla coppia composta da Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Qualche settimana addietro, Federica Pellegrini ha condiviso con i fan una notizia assolutamente lieta: l’atleta è in attesa della prima figlia, ed ha pubblicato sui social i primi scatti del suo pancino lievemente arrotondato.

La coppia ha infatti trascorso qualche giorno di vacanza a Lido di Jesolo, e si è fatta immortalare in costume da bagno a bordo piscina. Federica Pellegrini ha quindi commentato con autoironia: “Panze, Amore e Amici“, e lo scatto ha collezionato più di 180.000 likes in poche ore.

Attualmente i due sposini sono invece volati a Parigi, meta prescelta probabilmente in vista di una ricorrenza assai importante per la loro relazione: scopriamo di che si tratta.

Federica Pellegrini a cuore aperto su Matteo Giunta

In occasione del primo anniversario di matrimonio, festeggiato il 27 agosto 2023, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno deciso di concedersi una pausa romantica lontano dai paparazzi all’ombra della Tour Eiffel.

La coppia è infatti approdata nella Capitale francese, e l’ex nuotatrice olimpica ha scelto di condividere con i followers un bilancio del suo primo anno da donna sposata. L’atleta ha pubblicato una serie di scatti effettuati durante la cerimonia, ed altri in cui Matteo Giunta riposa a letto in compagnia dei cani di famiglia. Federica Pellegrini ha quindi commentato: “È già passato un anno. Un anno intero, e abbiamo vissuto 3.000 nuove emozioni e nuove avventure. È passato un anno, e già quei vestiti non ci vanno più bene… Per fortuna, i nani sono rimasti 4, ma dormono sempre in mezzo a noi, come la prima notte di nozze. C’è una Meringa in arrivo… È passato un anno, ma quella felicità che montava minuto per minuto me la ricordo tutta, con ogni centimetro del mio corpo. Felici come oggi per tutta la vita, ci siamo detti… Ci stiamo provando da un anno. Auguri, amore mio!“.

Le ipotesi sul nome della bimba

Alcuni fan, dopo essersi congratulati con la coppia per il nuovo traguardo raggiunto, si sono lanciati in curiose illazioni circa il nome della nascitura.

Secondo alcuni utenti, infatti, la scelta di scrivere la parola “meringa” con l’iniziale maiuscola potrebbe simboleggiare la precisa scelta di un appellativo con in testa la medesima lettera… Voi che ne pensate?