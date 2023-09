Silvia Toffanin, finalmente Pier Silvio si è deciso | Annunciata la data ufficiale

È stata finalmente fissata la data ufficiale. Alla fine Pier Silvio ha cambiato idea e Silvia Toffanin ha detto sì di buon grado…

Pier Silvio Berlusconi ha una relazione di lunghissima data con Silvia Toffanin. Infatti, i due si sono messi insieme più di vent’anni fa, nel 2001.

Galeotta è stata una partita di beneficenza del Milan a San Siro. Sembra che sia stato amore a prima vista. La ragazza era veramente giovanissima, aveva poco più di 22 anni e aveva iniziato a lavorare con Ilary Blasi come Letterina di Passaparola.

All’epoca invece il giovane figlio di Berlusconi aveva 32 anni ed era uscito da un po’ di tempo da un matrimonio lampo non finito troppo bene.

Nonostante la lunga unione, fino a ora i due hanno deciso di non sposarsi, anche se i due hanno costruito una bella famiglia con due bellissimi bambini.

Pier Silvio Berlusconi si è deciso

Silvia Toffanin è sicuramente una delle conduttrici Mediaset più promettenti del panorama televisivo. Infatti, da anni conduce Verissimo senza che la trasmissione abbia subito alcun calo in termini di ascolti televisivi. Inoltre, la ragazza è anche la compagna, ormai dal 2001, di Pier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi si è finalmente deciso sulla data di inizio del programma e la conduttrice ha deciso di dire sì alla proposta fatta dal compagno. Infatti, la trasmissione, che sarebbe dovuta andare in onda a partire dalla fine di settembre, è stata anticipata. Inizierà il prossimo 9 settembre, in modo da sfidare la concorrenza Rai, ovvero La vita in diretta con la conduzione dell’amatissimo Alberto Matano. Anche quest’anno la conduttrice inoltre avrà il doppio turno, visto che Verissimo andrà in onda anche la domenica.

Silvia Toffanin pronta a tornare in studio

Non si è tirata indietro Silvia Toffanin e ha accettato di buon grado l’idea di anticipare la data di inizio di Verissimo anche se questo per lei significa dover accorciare le già brevi vacanze. Infatti, ha abbandonato il mare per tornare negli studi di Canale 5.

La scelta di Mediaset è stata fatta anche per evitare la concorrenza Rai e cercare di vincere la battaglia di share che andrà avanti per tutto l’anno. Quello che è certo è l’indiscutibile talento di Silvia Toffanin che infatti riesce a tenere incollati davanti alla televisione tantissimi telespettatori ogni anno. Anche la rete privata si è accorta del valore della conduttrice e per questo motivo ha deciso di raddoppiare l’appuntamento settimanale.