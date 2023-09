Roberto Vecchioni, il dramma dell’abbandono: “È una cosa orribile” | Non c’è niente di più doloroso

Roberto Vecchioni parla in un video e si apre con i fan: è un suo lato che nessuno ha mai visto, finalmente tutta la verità viene a galla.

Roberto Vecchioni è tra le icone della musica italiana, ed è famosissimo per tutte le generazioni. Ha vinto alcuni tra i premi più prestigiosi nell’ambito della scena musicale italiana, come ad esempio il Premio Tenco.

Oltre al suo ruolo di cantautore, Vecchioni ha sempre esercitato anche la professione di docente, è quindi possibile annoverarlo tra gli intellettuali.

Dal 3 ottobre del 2020 è anche ospite fisso di Le parole della settimana, il programma che si dedica alle parole dell’attualità, in cui assume il ruolo di ‘signore delle parole’ svolgendo una parte destinata all’enigmistica.

Negli ultimi giorni Vecchioni è riuscito a lasciare andare un peso che aveva sullo stomaco parlandone in pubblico con la sua grande dote retorica.

L’abbandono per Vecchioni

La pagine Instagram mindsetmigliore ha pubblicato un video in cui Roberto Vecchioni parla del dramma dell’abbandono con delle parole che commuovono tutti.

“Il dolore più grande che possa capitare a un essere umano, a voi, a me, è la fine di un amore”, dice Vecchioni, “A volte è preannunciata questa fine di un amore e allora ti abitui anche un po’, ma a volte è turbolenta, arriva così…all’improvviso”, spiega il paroliere italiano.

La fine di un amore per Vecchioni

“E la cosa peggiore, la cosa più tremenda che esista è quando uno si disinnamora e l’altro no”, prosegue il cantautore, “Perché capitasse a tutti e due insieme ancora si respirerebbe. E è tanto forte l’armonia in amore quanto è selvaggiamente impossibile da contrastare la disarmonia nel distacco“.

“è una cosa orribile. Non ve la auguro naturalmente”, dice Roberto al suo pubblico di ascoltatori e ascoltatrici, “Però una volta nella vita capita a tutti. E si capisce che cosa significa…ancora di più si capisce che cosa significa amare”, conclude. Certo il ritratto di Vecchioni è alquanto doloroso, in fondo, a pochi non è mai capitato di ritrovarsi parte lesa di una relazione, quello o quella che amava di più, o persino la sola persona ad amare tra due. Ovvio che questo tipo di tragedie fanno parte dell’essere umani, e non ci si deve spaventare dopo una delusione visto che le emozioni, a volte, sono l’unica cosa che ci rimane.