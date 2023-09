“Fiocco azzurro”: Stefano De Martino, colpo di scena | L’ha rivelato davanti a tutti

De Martino alle prese con una incredibile novità che lo coinvolge davvero da vicino: azzurro il fiocco, può voler dire solo una cosa.

Il ballerino Stefano De Martino è stato a lungo al centro di chiacchiere e bufere mediatiche, soprattutto quando preferì Belen Rodriguez alla cantante Emma Marrone, con cui aveva una relazione.

La coppia composta da Belen e Stefano, poi, non è mai stata troppo lontana dai riflettori: specialmente la modella argentina ama condividere la propria vita con i fan, soprattutto attraverso i social.

Inoltre, essendo entrambi personalità celebri del mondo dello spettacolo, è complicato evitare di attirare l’attenzione dei media.

Stavolta, la novità è tanto grande che sarebbe stato impossibile non parlarne al pubblico: Stefano De Martino svela a tutti la buona novella, un fiocco azzurro, una notizia che ha generato grande entusiasmo nei suoi fan e non solo.

Fiocco azzurro: il traguardo di De Martino

De Martino si accende: “è un’emozione unica”, racconta ai suoi follower in un video pubblicato proprio in questi giorni; “è una gioia che….è una lunga attesa, io sono nato quando il Napoli ha vinto il secondo scudetto nell’89 e quando ho visto il fiocco azzurro pensavo fosse tutto per me“, racconta Stefano.

Stiamo assistendo ai festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli: i festeggiamenti hanno coinvolto davvero tutti, e anche Stefano De Martino si aggiunge e si mimetizza in quel clima di festa che non si vede tutti i giorni.

Stefano De Martino: “Ne ho visti tanti di fiocchi azzurri”

“Ne ho visti tanti di fiocchi azzurri e ho pensato: quanto mi vogliono bene“, racconta ancora Stefano, spiegando nei dettagli l’equivoco che riguardò la sua nascita che aveva associato ai fiocchi azzurri – mentre, in realtà, si trattava degli addobbi per la vittoria dello scudetto.

“Forse avranno esagerato! Solo dopo qualche anno ho capito che si trattava dello scudetto del Napoli, il Napoli che si vestiva a festa”, prosegue il ballerino nel video, “sono passati 33 anni ed è un’emozione unica rivedere quella Napoli azzurra, tutta azzurra, speriamo di vederla sempre più spesso“, conclude Stefano, stavolta nelle vesti di tifoso più che di performer. De Martino conclude con un grande augurio che esprime per la sua squadra del cuore, di certo i tifosi saranno felici di notare che una personalità così in mostra e così gentile si schieri con loro per tifare questa grande squadra sportiva.