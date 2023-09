Paolo Ruffini, l’addio è da brividi: “L’ultimo saluto…” | Pubblico in lacrime

Pubblico in lacrime per l’addio da brividi e improvviso. Sembra proprio che dopo tutto questo tempo non lo rivedremo più…

Classe 1978, Paolo Ruffini è un livornese doc e questo si capisce subito dal suo accento. Fin da bambino inizia a coltivare il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo.

Esordisce al cinema nel 1997, nel film di Paolo Virzì Ovosodo, dove interpreta uno dei compagni di scuola del protagonista.

Il successo presso il pubblico arriva, tuttavia, nel 2002, grazie a uno dei programma più amati di una generazione, ovvero MTV. Infatti, lavora er la trasmissione fino al 2005.

Inoltre, porta avanti in contemporanea la carriera di attore con vari registi. Lavora sia nei cinepanettoni che con registi come Brizzi e Virzì.

Paolo Ruffini e l’ultimo saluto davanti a un pubblico in lacrime

Paolo Ruffini deve purtroppo dire addio per sempre al cinema Odeon di Milano che chiuderà dopo 94 anni e l’attore ha deciso di salutarlo andando a vedere l’ultima proiezione, ovvero il film Barbie. Questa sala cinematografica è stata aperta nel 1929, vicinissima al Duomo, in via Santa Radegonda. Il palazzo che ospitava l’Odeon sarò soggetto a riqualificazione.

Al suo posto dovrebbe essere inaugurato nel 2024 un edificio con negozi, ristoranti e uffici. È probabile che sarà mantenuto l’ingresso con suoi bellissimi marmi policromi e lo scalone che porta alla sala storica. Tutti sono in lacrime per questa grande perdita, in quanto questo cinema era un simbolo della città. Scrive Paolo Ruffini nel suo post su Ig: “Ho dato l’ultimo saluto ad un vecchio amico: il Cinema Odeon di Milano. Non faranno mai più un cinema così grande come la Sala 1”. In sala si sentono le urla di protesta per la chiusura dell’Odeon. È stata una perdita per tutti quanti.

Paolo Ruffini alla regia: Rido perché ti amo troppo

Di recente, Paolo Ruffini ha scritto e diretto un film ‘Rido perché ti amo troppo’, una sceneggiatura comica ma che lascia un ampio margine di riflessione. L’idea da cui parte era un soggetto ideato da Max Croci che però è scomparso prima del tempo. Per questo motivo la Pegasus ha chiesto a Paolo Ruffini di prendere in mano il progetto.

Ha raccontato l’attore toscano: “Così, partendo da quei caratteri e dall’idea di fare un film d’amore, magico, romantico, ho iniziato a lavorarci con Francesca Romana Massaro, che aveva scritto con Max la sceneggiatura e poi ho coinvolto Nicola Nocella e ho deciso che sarebbe stato il protagonista di Rido perché ti amo, che racconta una serie di storie d’amore più una, quella mia con il cinema”.