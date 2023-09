Isola dei famosi, tragico incidente in pieno giorno | Una morte raccapricciante

La famiglia de “L’Isola dei Famosi” è stata travolta da una notizia agghiacciante: tragedia immane per un noto ex naufrago.

Come per la maggioranza dei programmi televisivi, anche “L’Isola dei Famosi” risponde a delle dinamiche ricorrenti, soprattutto in virtù della collaborazione degli autori, macchinisti e cameramen con la squadra del cast.

Ogni anno, infatti, centinaia di operatori interagiscono più o meno silenziosamente con il gruppo di naufraghi, in primis anche la conduttrice Ilary Blasi, che li interroga settimanalmente nel corso dei prime time.

Si creano quindi della profonde relazioni di empatia, fondate anche sulla solidarietà: le avverse condizioni di vita sull’atollo onduregno, del resto, permettono anche al pubblico di fraternizzare virtualmente con i propri concorrenti prediletti.

Nelle ultime ore, uno dei naufraghi più giovani ed avvenenti dell’ultima edizione del reality ha dovuto fronteggiare una tragedia familiare sconvolgente, e del tutto inaspettata, e la fuga di notizie ha gelato di conseguenza il mondo dei social.

“Isola dei Famosi”, lutto improvviso per Gian Maria Sainato

Il modello campano Gian Maria Sainato è salito in corsa sull’avventuroso carrozzone del format di Canale 5, e ha sin da subito legato con i compagni, nonostante qualche inevitabile screzio legato alla fame ed al nervosismo generalizzato.

Eliminato a poche settimane dal suo ingresso, l’attraente naufrago ha compiuto il suo ingresso nello studio televisivo de “L’Isola dei Famosi”, sorridente ed abbronzato, nonché grato all’intera esperienza di vita sotto le telecamere di Mediaset. Il modello aveva esordito in TV grazie al format “#Riccanza” di MTV, ed in seguito si era conquistato un posto tra gli opinionisti della conduttrice Barbara D’Urso. Nel 2023, infine, era stato arruolato nel cast del survival game, nel corso del quale aveva anche ammesso il proprio difficile rapporto con la figura paterna. Proprio il padre di Gian Maria Sainato, purtroppo, è annegato al largo delle coste di Sapri, in provincia di Salerno, dopo che si era cimentato in una nuotata in mare aperto nonostante le onde alte. Il 62enne, di professione barbiere, era un professionista molto conosciuto nella zona, e l’intera comunità ne piange la scomparsa. A nulla sono valsi infatti i tentativi del 118 di rianimare l’uomo una volta riportato a riva.

Il rapporto di Gian Maria Sainato ed il padre Andrea

Il modello, per ora, comprensibilmente non ha commentato l’accaduto sui social, ma numerosi followers gli hanno segnalato la propria vicinanza tramite il suo account di Instagram.

Gian Maria Sainato non aveva costruito un rapporto conciliante, né risolto, con il defunto padre. Come dichiarato nel corso de “L’Isola dei Famosi”: “Non gli parlo da molti anni, per me ha la colpa di troppe cose. (…) Ho avuto un passato difficilissimo con mio padre. Non ci ha fatto vivere bene in famiglia“. Al di là dei contrasti parentali, comuni a molti nuclei familiari ed affettivi, non possiamo che unirci al coro delle condoglianze.