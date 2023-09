Simona Ventura, con il marito è faccia a faccia | L’impensabile verità è venuta a galla

L’impensabile verità su quello che è successo finalmente è venuta a galla. Ecco il faccia a faccia tra Simona Ventura e il marito…

Simona Ventura sta trascorrendo le vacanze estive al mare con il suo compagno Giovanni Terzi e suo figlio Giacomo Bettarini in Sardegna.

La conduttrice ha deciso di condividere alcune foto delle sue ultime serate al mare mentre si divertiva insieme ai suoi amici.

Tuttavia, non è mancata una dolce dedica al suo nuovo compagno in cui ha scritto: “Il mio tramonto più bello, ti amo”.

Una cosa che è apparsa alquanto strana al suo pubblico perché solitamente lei è molto riservata. Adesso viene a galla la verità sul faccia a faccia tra lei e il suo compagno.

Faccia a faccia tra Simona Ventura e suo marito

Dopo tantissimi anni insieme, Simona Ventura e il suo futuro marito Giovanni Terzi parteciperanno alla prossima edizione di Ballando con le stelle come concorrenti. Sono stati loro stessi a rivelarlo in un simpaticissimo faccia a faccia pubblicato sui social network della trasmissione Rai.

La 58enne e il 59enne sono entusiasti di partecipare. L’annuncio della loro partecipazione al talent show di Rai Uno arriva sul social con un divertente video condiviso dall’account ufficiale del programma. Infatti, i due sono pronti a sfidarsi sulla pista da ballo. Oltra a loro ci saranno anche Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci, nonché Sima Izzo come opinionista.

Il filmato postato da Simona Ventura

Nel video postato sulla pagina Instagram di Ballando con le stelle, Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno facendo jogging. La conduttrice dice al compagno: “Amore, tu ti sarai chiesto come mai in questo periodo ti ho fatto fare tutti questi km. Ti devo svelare un segreto, vado a Ballando”. A quel punto il giornalista risponde: “Anche tu? Ma anche io. E allora che vinca il migliore!”. Un momento veramente esilarante.

Chissà se subito dopo il talent ci sarà il fatidico matrimonio che ormai le persone stanno aspettando da anni. Infatti, hanno dovuto costantemente ritardare le nozze per una motivazione o per un’altra. Come ha raccontato Simona Ventura: “Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso” La testimone dovrebbe essere Paola Perego, la co-conduttrice di Citofonando Rai 2 insieme a Super Simo.