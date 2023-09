“Vorrei un figlio ma…”: Roberta Morise non si nasconde più | Annuncio a cuore aperto

Roberta Morise parla per la prima volta del suo grande desiderio di maternità, eppure confessa proprio questo. Ecco cos’ha detto la conduttrice

Il programma condotto da Tito e Roberta Morise, “Camper in viaggio”, sta per concludersi. In questo modo i conduttori potranno godersi un po’ di relax e andare in vacanza.

Nel corso di questa trasmissione i due presentatori hanno vissuto delle avventure veramente straordinarie in giro per l’Italia che hanno fatto compagnia i numerosi italiani che non sono potuti andare in vacanza quest’anno.

Ora che Camper in viaggio sta per giungere al termine, Roberta Morise avrà forse un po’ di tempo da dedicare a sé stessa e ai sui progetti di vita futuri.

Il pubblico non può che aspettare la prossima stagione di questo divertentissimo programma per tornare a condividere emozioni con la conduttrice.

Il grande desiderio di Maternità di Roberta Morise

Proprio in virtù della fine della stagione estiva, Morise ha rilasciato una lunga intervista per il settimanale Gente, nella quale non solo ha parlato di lavoro ma ha anche fatto delle rivelazioni molto intime sulla sua vita privata. Ha infatti anche raccontato del suo profondo desiderio di maternità, a cuore aperto e con un mix di speranza e amarezza.

Infatti, si è detta pronta per fare questo passo anche se ha confessato di dover affrontare un grandissimo ostacolo nella sua vita. La franchezza con cui ha saputo raccontarsi, non può non fare breccia nel cuore dei telespettatori Rai.

Le difficoltà di Roberta Morise

Roberta Morise è sempre stata una persona molto riservata che non ha mai parlato tantissimo di lei nel corso degli anni. Tuttavia, ora che ha compiuto 37 anni, la conduttrice ha il sogno di fare un figlio. Nel corso di un’ intervista ha raccontato: “Sento il desiderio di mettere al mondo un figlio. Ho già anche il nome. Sarà una femmina e si chiamerà Mimì che era il diminutivo di mio padre ”.

Tuttavia, c’è un ostacolo che si frappone tra lei e questo figlio, ha infatti aggiunto: “Certo mi manca la materia prima però. Ho avuto diverse storie ma non ho ancora incontrato qualcuno simile proprio a mio padre, che rappresentava l’esempio di come un uomo deve stare accanto a una donna. Io ho bisogno di stabilità e normalità”. Inoltre, ha anche confessato di aver sofferto negli ultimi periodi, a causa del grande stress, un po’ di più la solitudine. Nonostante questo non è alla ricerca di un fidanzato a tutti i costi.