Domenica in, al posto di Mara Venier una famosa collega | La clamorosa indiscrezione scuote la Rai

Emerge l’indiscrezione clamorosa: Mara Venier lascia lo scettro ad una collega amatissima ed assai chiacchierata.

Negli ultimi mesi le voci che vedevano Mara Venier sempre più intenzionata ad abbandonare il suo status di primadonna a “Domenica in” hanno gradualmente trovato conferma.

La conduttrice veneta, in effetti, avrebbe intenzione di abbandonare il suo impegnativo progetto feriale, e di dedicarsi maggiormente alla liaison con il compagno Nicola Carraro. Il suo, non rappresenterebbe un addio definitivo alle scene televisive, ma un ponte verso attività meno vincolanti e faticose.

Mara Venier sarebbe perciò giunta ufficialmente alla sua ultima stagione di “Domenica in”, ed avrebbe già approvato il nome della sua potenziale sostituta.

Nonostante si mormorasse da tempo il nome di Alessia Marcuzzi, l’erede di “zia Mara” sarebbe una professionista navigata e assai amata dal pubblico, e giungerebbe anch’essa dalla scuderia del Biscione…

Mara Venier pronta a cedere il trono di “Domenica in” a Barbara D’Urso

La bionda conduttrice potrebbe a breve cedere le redini di “Domenica in” alla collega Barbara D’Urso, recentemente estromessa dal suo ruolo a “Pomeriggio 5”.

Incalzata dal giornalista Stefano Zurlo, Mara Venier ha ammesso di aver contattato Barbara D’Urso dopo il suo clamoroso allontanamento dalle reti Mediaset: “Ci siamo sentite, sì“. Ha inoltre riferito: “Io voglio molto bene a Barbara, siamo amiche da tanto, e credo che Barbara sia una grande professionista. Il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, io non ho problemi...“. L’ammissione sembra suggerire che Mara Venier non solo veda di buon occhio l’arrivo di Barbara D’Urso in Rai, ma che auspichi decisamente l’avvento al suo posto della collega partenopea.

Mara Venier ed il commento sul trattamento riservato a Barbara D’Urso

Al pari del pubblico di Mediaset, anche Mara Venier è rimasta spiazzata dal brusco congedo di Barbara D’Urso dalle reti del Biscione.

Ha infatti asserito: “Beh, certamente è stata una cosa che ha colto alla sprovvista Barbara, ed anche il pubblico. C’erano stati dei segnali, l’avevano ridimensionata Barbara, ma credo che possa essere un passaggio. Barbara è una brava conduttrice, può lavorare in Rai, ovunque. Bisogna rispettare chi ha fatto bene il proprio lavoro, e Barbara è brava“. Al di là delle preferenze di carattere personale, occorrerà attendere le decisioni dei vertici di Viale Mazzini. L’ipotesi di Barbara D’Urso al timone di “Domenica in”, in ogni caso, appare assai ragionevole e giustificata, e costituirebbe inoltre una rivincita notevole per la conduttrice napoletana, soprattutto dopo la doccia fredda a lei riservata dall’Ad Pier Silvio Berlusconi.