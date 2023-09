Ilaria D’Amico sedotta e abbandonata: “Dopo tutte le rassicurazioni…” | L’amara verità sull’addio

La conduttrice Ilaria D’Amico inghiotte il boccone più amaro: la delusione cocente l’ha destabilizzata, arriva lo sfogo inaspettato.

La presentatrice capitolina Ilaria D’Amico ha conosciuto giorni di grande gloria in TV, soprattutto in relazione alla sua attività al timone di format sportivi.

Dai suoi esordi nel 1997 in Rai con il programma “La giostra del gol”, infatti, la conduttrice ha in seguito guadagnato ruoli in prima linea nei Mondiali di calcio e nelle competizioni UEFA, fino ad approdare nel 2007 a Sky nel ruolo di commentatrice per la “Notte degli Oscar”.

Da 10 anni legata sentimentalmente al calciatore Luigi Buffon, da cui ha avuto il suo secondo figlio, Ilaria D’Amico è finita nella bufera all’epoca del flirt. Il calciatore, in effetti, al tempo era sposato con la modella Alena Seredova, e la notizia del tradimento ha sollevato parecchio scalpore in rete e sui rotocalchi scandalistici.

La relazione, però, sembra procedere a gonfie vele, al punto che Ilaria D’Amico e Luigi Buffon sarebbero in procinto di convolare a nozze. I loro rosei progetti, però, sono stati intaccati da un episodio assai spiacevole, e che ha lasciato l’amaro in bocca all’avvenente conduttrice.

Ilaria D’Amico rompe il silenzio dopo la doccia fredda: “È stato scioccante”

La mattatrice sportiva si è recentemente reinventata in Rai, cui ha fatto ritorno dopo una lunga assenza, con il talk-show “Che c’è di nuovo”, da lei varato nel 2022.

Nonostante le promesse compiute dai dirigenti della pubblica emittente, però, il format è stato repentinamente cancellato dal palinsesto, e Ilaria D’Amico ha riferito a “Il Corriere della Sera”: “È stato scioccante. Ero intenzionata a prendermi un anno di stacco per dedicarmi alla mia famigliona, e invece sono stata cercata – e con una certa insistenza – dalla Rai, in particolare da Mario Orfeo. Tutti dicono di non andare mai in Rai quando in Governo è traballante, ma mai avrei pensato di ritrovarmi ad essere Paperino, specie dopo tutte le rassicurazioni avute. (…) Un mese dopo, Orfeo litiga con l’Ad e cambia ruolo, e poi cade il Governo. Lì, in Rai, non è che Meloni alza il telefono e dice: ‘Metti questo o quello’, ma parte una sorta di stallo militare, e succede a prescindere dagli schieramenti in carica. Improvvisamente, eravamo vissuti come intrusi, senza il minimo pudore o rispetto per me, come professionista“.

La delusione di Ilaria D’Amico: “Mi sono sentita in trappola”

Ilaria D’Amico ha poi riferito: “Le promesse andavano mantenute, specie perché erano stati loro a cercare me“.

Ed ha concluso con amarezza: “Invece, c’è stata solo sciatteria, e il bisogno di liberare spazi. Non ho mai pensato di impostare la mia carriera su un apprezzamento di matrice politica. Sono veramente scioccata per come sono stata trattata: mi sono sentita in trappola“.