Alessandro Basciano mette la parola fine: fulmine a ciel sereno | Il gesto non lascia alcun dubbio

Fulmine a ciel sereno per la coppia, dopo che Alessandro Basciano ha deciso di mettere la parola fine. Quel gesto sembra essere molto eloquente…

Continuano le voci che sostengano di una crisi esistente ormai da tempo tra i componenti di una delle coppie più amate dell’ultimo periodo. Stiamo parlando di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Infatti, secondo i rumors, le cose non andrebbero per niente bene tra di loro.

Non sono mai stata una coppia di mare calmo, questo è un fatto noto a tutti quelli che li hanno seguiti fin dai tempi del Grande Fratello.

Infatti anche lì non hanno di certo lesinato sulle litigate e le incomprensioni sono state comunque numerose.

Eppure adesso c’è stato un gesto fatto da Alessandro Basciano che nessuno si aspettava e che sembrerebbe non lasciare alcun dubbio.

Alessandro Basciano fa un gesto inequivocabile

Il gesto fatto da Alessandro Basciano sembra non lasciare alcun dubbio sulla separazione con Sophie Codegoni. Infatti, il ragazzo ha smesso di seguire la compagna. Tuttavia, questo potrebbe essere solo un gesto dovuto a un impulso momentaneo, visto che Sophie continua a seguirlo.

Tutti ricorderanno di fatti quanto Alessandro sia permaloso e spesso reagisca sulla base del momento. I fan della coppia non vogliono assolutamente che i due si lascino e sono sicuri della loro solidità.

La figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Inoltre, bisogna appunto ricordare che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno anche avuto una figlia lo scorso maggio, la piccola Celine. Dunque, solo poco tempo fa erano la perfetta famigliola felice.

L’ex tronista aveva anche fatto una bellissima dedica alla bambina, lo scorso agosto, scrivendo: “Tre Mesi: tre mesi di noi, tre mesi d’amore, tre mesi di scoperte quotidiane. Se penso al giorno che abbiamo saputo di aspettarti mi si gonfiano gli occhi di lacrime di gioia e di paura. Mese dopo mese mi chiedevo come sarebbe stata la nostra vita e se fossimo stati all’altezza di crescere una creatura che sarebbe dipesa da noi. I mesi passavano e la voglia di vederti cresceva dentro di me. Poi sei arrivata tu, non esistono parole per esprimere la felicità e l’amore che ho provato; le paure cominciavano a sparire perché i tuoi sguardi, le tue movenze mi rassicurano e mi fortificano giorno dopo giorno. Amore mio speriamo di essere sempre all’altezza e di assicurarti una Vita piena di gioia e di amore perché per noi conta solo questo. Grazie di esistere”.