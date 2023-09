“Se vai troppo al largo non torni più”: Nina Moric, il messaggio è agghiacciante | Ecco le sue condizioni

Il messaggio di Nina Moric è veramente agghiacciante. Ecco quali sono le sue condizioni in questo momento…

Come tutti sanno, la vita di Nina Moric non è stata per niente facile e la ragazza, nonostante tutto, è riuscita sempre a tirarsi su.

La modella ha condiviso un messaggio veramente agghiacciante con i suoi follower. Infatti, le sue condizioni di disagio stanno aumentando sempre di più e l’hanno portata a non uscire più di casa. Attualmente, l’unico motivo per cui lascia casa è per comprare gli stick della sigaretta elettronica.

Infatti, la modella croata ha voluto raccontare la terribile paura che le sta condizionando la vita. Si tratta di agorafobia. Scopriamo che cosa sta succedendo a Nina Moric.

In una serie di storie su Instagram, Nina Moric ha raccontato il momento terribile che sta vivendo a causa dell’agorofobia. Infatti, la modella croata esce sempre meno spesso di casa. Addirittura ha raccontato che l’unico motivo che porta ad andare fuori dalla sua abitazione è l’acquisto delle ricariche per la sigaretta elettronica.

La fobia di Nina Moric

Nona Moric nel suo video racconto ha detto: “La mia AGORAFOBIA. Presto dovrò lasciare la mia ‘confort zone’ per una missione facile, penseresti, quindi perché non riesco a rimuovere questo terrore e alleviare il panico nella mia testa?”.

Spesso per lei i tentativi di tenere a bada il panico diventano vani e inizia a sentire un forte senso di intorpidimento accompagnato da battito accelerato. Per calmarsi consiglia: “Intorpidisci il battito delle vene frenetiche, tieni il respiro sotto controllo, sciogli le lacrime negli occhi gonfi, abbraccia il sole e il cielo azzurro brillante”.

Non sa come venirne fuori

La situazione sembra stia peggiorando per Nina Moric, che afflitta racconta ai suoi follower su Instagram: “Ho passato un’infinità di giorno all’interno di queste mura con questo tempo infinito, ho dovuto soffermarmi su viaggi falliti che sono andati all’inferno. Non riesco a respirare in mezzo alla folla pubblica, mi scoppiano le orecchie, diventa troppo forte, quindi conta i secondi: prima che fugga non ci vorrà molto, lo garantisco”.

Al momento la modella croata non sa davvero come venirne fuori e si sente terrorizzata. Questo probabilmente per tutte le ferite che ha dentro. Ha concluso dicendo: “S vai troppo al largo, non torni più. Non fai più entrare nessuno. Ora esco solo per comprarmi le Terea, la spesa me la faccio consegnare da Glovo”.