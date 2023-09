Leonardo DiCaprio, conoscete la nuova fiamma del divo di Hollywood? È italiana e ha la metà dei suoi anni

L’attore Leonardo DiCaprio avrebbe una nuova fiamma e, questa volta, la fortunata è un’italiana…giovanissima!

Vincitore di un premio Oscar come miglior attore, Leonardo DiCaprio ha conosciuto il successo internazionale grazie al film Titanic nel 1997.

Da quel momento, la sua carriera è stata in continua ascesa e l’attore hollywoodiano ha macinato successi incredibili che lo hanno portato a vincere tre Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award e due Critics Choice Awards.

Riservatissimo sulla sua vita privata, Leonardo DiCaprio ha dimostrato di avere un debole per le donne molto più giovani di lui e le ultime indiscrezioni parlano di un flirt con una italiana molto nota.

Leonardo DiCaprio, tutti gli amori

Una delle storie più chiacchierate e famose di Leonardo DiCaprio è quella con la top model Giselle Bundchen: legati dal 1999 al 2005, i due erano ritenuti i più belli del pianeta. L’attore hollywoodiano, poi, ha vissuto un lungo amore con Bar Rafaeli e un altro con Blake Lively – prima che quest’ultima incontrasse l’uomo della sua vita, Ryan Reynolds. Sebbene molto riservato, DiCaprio è stato beccato in passato anche in compagnia di Kelly Rohrbach, Rihanna, la modella danese Nina Agdal e la ex modella e attrice statunitense Camila Morrone.

Da sempre affiancato da donne bellissime, Leonardo DiCaprio ha sempre preferito non parlare pubblicamente della sua vita privata, mantenendo assoluto riserbo su tutte le sue relazioni e cercando di rimanere indifferente al gossip. Negli ultimi tempi si era parlato di una particolare simpatia con la top model Gigi Hadid, ma proprio recentemente ha fatto il giro dei media e della rete uno scatto che ritrae l’attore in compagnia di un’italiana famosissima: Vittoria Ceretti.

Chi è Vittoria Ceretti

Nonostante le indiscrezioni sul presunto flirt tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti non siano state confermate dai diretti interessati, pare che tra i due ci sia del tenero. L’attore è stato paparazzato in compagnia della supermodella italiana, molto amica di Gigi Hadid, e immediatamente ha animato i pettegolezzi.

Lei, classe 1998, è originaria di Brescia e ha ventiquattro anni in meno rispetto a DiCaprio. Ha esordito come modella sfilando per Dolce e Gabbana e ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo: da New York a Parigi passando per Milano e Londra. Seguita da un milione e mezzo di follower su Instagram, la Ceretti è stata anche co-conduttrice del Festival di Sanremo nel 2021. Convolata a nozze nel 2020 con il dj Matteo Milleri, si è separata tre anni più tardi.