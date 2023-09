Amadeus, avete mai visto com’è diventata sua figlia? È tutta la mamma | Una bellezza straripante

La figlia di Amadeus, Alice Sebastiani, è diventata una giovane donna attraente e motivata: ecco un ritratto della figlia d’arte.

Il mattatore Amadeus si appresta a terminare la sua ultima avventura a Sanremo 2024, dopo aver riportato in auge la kermesse della canzone italiana a partire dal 2019.

Non si conosce ancora il nome del potenziale sostituto, ma Amadeus si è dichiarato felice della sua esperienza al timone della rassegna, ed ha coinvolto puntualmente in ogni serata anche la propria famiglia, composta dall’ex showgirl Giovanna Civitillo e dal figlio Josè Alberto.

Amadeus, però, ha anche un’altra figlia, nata dalla relazione con la prima moglie Marisa De Martino, dalla quale si è separato nel 2003.

La giovane, che risponde al nome di Alice Sebastiani, è ora diventata un’avvenente donna, ed ha accompagnato il celebre padre nelle sue avventure sanremesi…

Chi è Alice Sebastiani, la primogenita di Amadeus

Alice Sebastiani oggi ha 26 anni, risulta appassionata di moda ma meno dei riflettori, ed ha condotto gran parte della sua esistenza lontano dagli studi televisivi e dai rotocalchi scandalistici.

Nata nel 1997 dall’amore tra Amadeus e la madre Marisa Di Martino, a 5 anni Alice ha assistito al divorzio tra i genitori, ed ha in seguito legato con la nuova compagna del padre, la briosa Giovanna Civitillo. La showgirl ha infatti riferito a “Vanity Fair”: “Mi ha fatto scoprire il mio senso materno“, istinto poi rafforzato dalla nascita del figlio Josè Alberto. Alice, nata e cresciuta a Milano, si è laureata nel 2019 presso l’Istituto Marangoni, ed ha festeggiato il suo traguardo con un contenuto – poi rimosso – su Instagram. Nel post la giovane figlia d’arte dichiarava: “L’importanza di seguire i propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia! Non è scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata. Non solo avete capito la mia passione, ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne sarò eternamente grata, perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita ed essere felice. Vi voglio bene!“.

Amadeus ed Alice: padre e figlia uniti dalla passione per la musica

La giovane Alice ha affiancato con discrezione il padre durante la sua avventura al timone di Sanremo, ed ha documentato la sua esperienza nel backstage con scatti esclusivi al fianco degli artisti più apprezzati.

Sebbene appassionata di moda, Alice potrebbe sfruttare l’influenza paterna per una carriera in Rai: la vedremo a breve sugli schermi della pubblica emittente?