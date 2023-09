Clamoroso Arisa, porte aperte nel mondo del cinema a luci rosse: “Pronta a un passo del genere”

Proposta a luci rosse per Arisa dopo i suoi scatti senza veli su Instagram: a breve un film porno per la cantante di “Sincerità”?

Arisa ha debuttato nel 2009 sul palco di Sanremo con un look da educanda nostalgica, ed ha stregato l’audience dell’Ariston con il suo brano “Sincerità”, che le ha consentito di vincere nella sezione “Nuove proposte”.

In seguito, la cantante ha compiuto una lunga e complessa evoluzione, che l’ha vista gradualmente abbandonare i panni vintage per outfit sempre più trasgressivi e maliardi, di pari passo con le sue rivoluzioni tricologiche, che l’hanno vista sperimentare numerosi tagli, colori e stili.

Nel 2021, all’epoca del lancio dell’album “Ero romantica”, Arisa ha dichiarato: “Non voglio più vergognarmi a 39 anni, e voglio trattare il mio corpo come una cosa bella. Se mi proponessero un soft-porn, ci penserei. Ma non parlo di porno, parlo di erotismo“.

Il re del porno italiano Rocco Siffredi ha espresso un immediato interesse nei confronti di tale scenario, ed ha ammesso: “Arisa è sexy a livelli surreali. Darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei. Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta ad un passo del genere…“.

Arisa e Rocco Siffredi, la strana coppia

L’attore hard al tempo aveva inoltre asserito: “Non bisogna dimenticare che le donne cambiano, e cambiano anche con l’età. Diventano molto più consapevoli della propria persona, e magari decidono di osare di più nella vita privata...”.

Dopo aver visto gli ultimi scatti hot di Arisa, pubblicati senza pudore alcuno sul suo account di Instagram, Rocco Siffredi ha rilanciato: “Arisa test of real italian beauty. Arisa, facciamo finalmente un porno educativo e romantico, come solo tu potresti fare“. La cantante, al momento, non ha fornito una replica ufficiale all’offerta dell’attore, ma in passato ha ammesso di non aver accantonato definitivamente l’ipotesi di un’esperienza hard sotto l’occhio delle telecamere…

Arisa sull’ipotesi della svolta porno: “Non avrei nessun problema”

Al tempo della primissima profferta porno-romantica di Rocco Siffredi, Arisa aveva replicato con prontezza: “Non ho alcuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso, perché penso che sia un lavoro come un altro“.

Aveva inoltre ammesso: “Se la mia professione dovesse prendere una strada più erotica e sensuale, non avrei nessun problema. Anche perché la televisione canonica, quella che guardiamo tutti i giorni, è piena di pornografia, se ci pensi“. Secondo voi, suona come un mezzo assenso alla rinnovata proposta di Rocco Siffredi?