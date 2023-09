Antonella Clerici, immenso dolore per la tragica scomparsa: ‘È successo troppo presto’

Immensa tragedia per questa scomparsa accaduta veramente troppo in fretta che ha provocato un grande dolore a tutti…

Antonella Clerici è oggi uno dei volti più conosciuti della televisione pubblica italiana che quotidianamente fa compagnia ai telespettatori mentre stanno preparando il pranzo.

Eppure, la conduttrice non ha sempre avuto il sogno della televisione, anzi desiderava lavorare nel mondo del diritto, per questo motivo si era iscritta a Giurisprudenza.

Infatti, dopo la laurea inizia a lavorare per una rete televisiva locale chiamata Telereporter. Tuttavia, abbastanza presto viene assunta in Rai e non se n’è mai andata.

Nel 2000 approda alla Prova del Cuoco, la trasmissione di cucina a cui si deve la sua notorietà. Inoltre, è una delle poche donne ad aver condotto il festival di Sanremo.

Tragica scomparsa per il mondo del giornalismo italiano

Antonella Clerici lavora in Rai da ormai tantissimo tempo ed è molto apprezzata per la sua sensibilità e schiettezza. Nonostante il suo format televisivo sia di intrattenimento leggero, più di una volta ha utilizzato quel mezzo per diffondere messaggi importanti e tentare di sensibilizzare il pubblico verso alcune tematiche. Lo ha sempre fatto con classe e gentilezza per questo motivo ha sempre suscitato la stima dei suoi colleghi, con cui ha stretto degli ottimi rapporti di amicizia.

Di recente, è venuto a mancare proprio uno dei colleghi e amici della conduttrice, il bravissimo giornalista Andrea Purgatori. Allora Antonella Clerici ha deciso di dedicargli un commovente messaggio su Instagram. Ha scritto nel post: “Ciao Andrea . Quest’ultimo viaggio senza il tuo racconto è arrivato troppo presto e troppo veloce… sei e rimarrai sempre un grande giornalista d’inchiesta capace come pochi, di scavare dentro le cose, le persone, le notizie. Con il suono indimenticabile della tua voce profonda”. La scomparsa del giornalista e sceneggiatore ha lasciato dentro tutti un vuoto. Infatti, è accaduto troppo presto.

Quando si sposerà Antonella Clerici?

Antonella Clerici è ormai fidanzata con l’imprenditore Vittorio Garrone da più di sette anni eppure i due ancora non si sono decisi a convolare nozze. Si sono incontrati dopo un periodo molto difficile per la conduttrice che non credeva più nell’amore. Tuttavia, una sua amica ha voluto presentargli quest’uomo che riteneva essere perfetto per lei.

Vittoria ha raccontato: “Quando è entrata al ristorante, è stato un colpo di luce. Ci siamo messi a parlare e ci siamo dimenticati della nostra amica. Dopo, sono rimasto lì, nel vuoto lasciato dal suo taxi, come un ebete. Sono tornato in albergo e camminavo sulle nuvole”. Tuttavia, Antonella Clerici è un po’ scaramantica, in quanto già due matrimoni non sono andati bene. Al momento non è proprio interessata a fare quel passo.