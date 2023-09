Tragedia Enrico Papi, l’annuncio è straziante | Non sarà mai più la stessa cosa

Lo strazio di Enrico Papi riassunto in un brevissimo post social: per il conduttore una tragedia indimenticabile.

Enrico Papi è tornato alla ribalta sul piccolo schermo come opinionista de L’Isola dei famosi, mentre pare che per la nuova stagione televisiva Pier Silvio Berlusconi abbia pensato per lui ad altri progetti.

Amatissimo da una fetta di pubblico che ricorda con affetto la sua conduzione di Passaparola, è anche molto seguito sui social dove vanta migliaia di follower.

Sempre abbastanza riservato su ciò che riguarda la sua vita privata, negli ultimi giorni Enrico Papi ha voluto condividere con i suoi fan il dolore per una tragedia che ancora oggi fa tanto male.

Enrico Papi, un dolore infinito

Il conduttore aveva già avuto modo di accennare al suo dolore nel corso de L’Isola dei famosi 2023, quando ascoltando la storia di Corinne Clery e il suo allontanamento dal figlio, decise di mandare a quest’ultimo un messaggio: “Io purtroppo ho perso mia mamma poco tempo fa e credo che perdere una madre sia una cosa devastante nella vita”. Con queste poche parole, Papi aveva fatto riferimento al dolore che lo ha colpito nel 2020, quando la madre Luciana Riccioni è morta a 81 anni.

“Con mia madre ho sempre avuto un rapporto molto stretto […]Purtroppo è morta come peggio non poteva essere per una persona, e anche nel momento più doloroso, lei cercava di fare battute con quel poco di voce che le era rimasto”, aveva raccontato lui a Verissimo, ricordando la perdita dell’amata mamma, avvenuta dopo una lunga malattia nei mesi più terribili del lockdown.

Enrico Papi ricorda la madre

Il dolore per la perdita della mamma è ancora vivo in Papi che, in un recente post Instagram, ha voluto ricordarla nel giorno del suo compleanno. “Ciao mamma, oggi avremmo festeggiato il tuo compleanno ma tu non ci sei, papà ha realizzato questo disegno, il tuo amore è scolpito nei nostri cuori!”, ha scritto il conduttore a corredo di un ritratto realizzato proprio dal padre Samuele.

I genitori di Papi sono stati legati per ben 55 anni e il loro amore solido e indistruttibile è sempre stato un punto di riferimento per il conduttore, molto affezionato alla famiglia di origine. Nelle occasioni speciali, infatti, Enrico Papi non perde occasione di ricordare l’amata mamma, descrivendola sempre come una donna speciale, “mamma moglie nonna. Un dono per tutti noi”.