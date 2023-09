Angelina Mango, la cantante del momento si è stancata | Il durissimo sfogo arrivato in queste ore

Angelina Mango non ce la fa più: la cantante del momento si sfoga sui social e riceve solo messaggi di solidarietà.

Figlia d’arte, Angelina Mango si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando all’edizione numero 22 di Amici di Maria De Filippi.

Entrata nel talent show in corsa, la cantautrice si è fatta subito notare ed apprezzare, scegliendo di non fare mai riferimento ai suoi genitori: il compianto Mango e Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar.

Nonostante abbia ottenuto solo il secondo posto nel talent di Canale 5, Angelina Mango è riuscita a sfondare con una serie di brani entrati nel cuore delle persone che hanno continuato a seguirla anche dopo Amici. E, proprio con loro, ha voluto sfogarsi rabbiosa.

Angelina Mango stanca della situazione

Dopo i recenti casi di cronaca che hanno attirato l’attenzione degli italiani in merito allo stupro brutale avvenuto a Palermo per mano di sette ragazzi, in molti hanno iniziato a chiedersi come le donne possano difendersi in tali situazioni e come, soprattutto, poter educare i giovani alla civiltà e al rispetto. Il caso che ha colpito la Sicilia ha sensibilizzato molti volti noti che hanno voluto dire la loro in merito, mentre tra le donne continua a serpeggiare la paura di uscire da casa in qualunque momento della giornata.

Ad esprimere questo sentimento è stata proprio Angelina Mango che, attraverso un post su Twitter, ha condiviso con coloro che la seguono e la stimano un sentimento che accomuna tantissime donne: il timore di stare in giro di notte. “Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo – ha scritto la cantante reduce dal successo di Amici – .È possibile che debba avere così paura e che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?”.

La solidarietà dei fan

Il pensiero di Angelina Mango è stato condiviso da tantissimi fan e molte ragazze che la seguono hanno ammesso di vivere la stessa paura, soprattutto dopo gli ultimi fatti di cronaca. “Non dovrebbe essere possibile ma purtroppo viviamo tutte la stessa vita”, ha commentato una utente, mentre altre le hanno fatto eco.

“Non dovrebbe essere così ma non sai quanto ti capisco: ora come ora ogni volta che devo uscire ho l’ansia”, “La cosa più brutta è che lo viviamo tutti i giorni e la paura è aumentata in questi giorni”, si legge ancora sotto il post della Mango che in breve tempo è diventato virale in rete.