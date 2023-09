Terremoto Pomeriggio 5, dopo la puntata arriva l’addio | Il grave errore costa carissimo

Un primo terremoto si abbatte su Pomeriggio 5: dopo la prima puntata e il grave errore commesso, è arrivato l’addio.

La nuova edizione di Pomeriggio 5 ha attirato l’attenzione dei telespettatori, curiosi di conoscere i cambiamenti apportati da Pier Silvio Berlusconi dopo l’uscita di scena di Barbara D’Urso.

Deciso a dare un’impronta più giornalistica al programma di approfondimento, l’amministratore delegato di Mediaset ha scelto Myrta Merlino per questa nuova era di Pomeriggio 5.

Ma la prima puntata ha già scatenato il primo terremoto e, secondo indiscrezioni, Berlusconi avrebbe fatto fuori uno dei collaboratori più fidati della Merlino.

Pomeriggio 5, la nuova era del programma

Il 4 settembre scorso è partita la nuova stagione di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino al timone del programma di approfondimento. Niente più trash e niente più gossip nella trasmissione che guida il pomeriggio della rete ammiraglia di Mediaset. Così Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare un messaggio forte e chiaro al pubblico da casa eliminando dal piccolo schermo ogni personaggio che possa essere collegato alle varie piattaforme social. Incuriosito dalle ultime novità, il pubblico da casa ha seguito con attenzione la nuova edizione di Pomeriggio 5 premiando il programma con il 18,7 per cento di share, pari a 1.397.000 spettatori.

Non sono mancate, tuttavia, alcune critiche alla conduttrice: dalla scelta delle luci in stile D’Urso al saluto, quasi commosso, alla collega che le ha lasciato il posto. Ma un altro dettaglio non è sfuggito al pubblico e, proprio questo, pare non sia stato particolarmente apprezzato dai vertici Mediaset: alcune inquadrature fatte dalla regia hanno mostrato il gobbo di carta messo a disposizione della Merlino. Così, dopo una serie di errori, Pier Silvio Berlusconi ha deciso nuovamente di intervenire in maniera forte e brusca.

Pomeriggio 5, arriva l’addio

Come spifferato dal sito DavideMaggio, l’amministratore delegato di Mediaset ha silurato dopo la prima puntata di Pomeriggio 5 il regista Ermanno Corbella. Fortemente voluto da Myrta Merlino, con cui ha lavorato per la trasmissione L’Aria che tira, avrebbe commesso degli errori imperdonabili.

“L’operato del fedelissimo di Myrta Merlino non è piaciuto ai vertici Mediaset – ha scritto il sito – .In tanti ieri, del resto, hanno notato delle sbavature. Lo stesso studio, peraltro, non è uscito certamente valorizzato dalla regia. Tuttavia alla luce del debutto molto positivo, in termini d’ascolti, questa scelta così repentina un po’ stupisce”. Al momento, da parte del diretto interessato che sarebbe stato sostituito da Franco Bianca, non ha commentato l’accaduto.