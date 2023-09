Gerry Scotti asfaltato: al conduttore restano le briciole | La mazzata è pesantissima

Mazzata pesantissima quella ricevuta da Gerry Scotti. Infatti, il conduttore non si aspettava questo esito: per lui solo le briciole…

Nel corso della sua longeva e duratura carriera, Gerry Scotti ha sempre dimostrato una straordinaria versatilità e una capacità di incantare lo spettatore. Tuttavia, nel percorso di un personaggio televisivo o di un artista, ci sono costantemente momenti che mettono alla prova la propria tenacia e resilienza.

Do recente, è capitato uno di questi episodi a Gerry Scotti che si è trovato di fronte a una sfida non prevedibile dal suo punto di vista. Nonostante la sua caparbietà e la sua capacità di mettersi costantemente in gioco, in questo frangente ha dovuto affrontare una sconfitta che è stata una mazzata pesantissima.

Il conduttore è conosciuto per la sua intelligenza e professionalità, per questo motivo avrà sicuramente investito tempo ed energie in questa sfida che lo ha lasciato con un niente di fatto tra le mani. Essere preparati spesso non basta, perché le variabili in gioco sono numerose.

Anche le persone di grande talento possono vivere un momento di rovescio nella loro vita. Tuttavia, sappiamo per certo che Gerry Scotti non si arrenderà e continuerà a mettersi in gioco, nonostante al momento per lui siano rimaste solamente le briciole. Scopriamo cosa è accaduto più nello specifico.

Gerry Scotti si prende solamente le briciole

Gerry Scotti ha avuto una mazzata veramente molto pesante che non si aspettava sicuramente. Infatti, il suo debutto con la nuova stagione di Caduta Libera su Canale 5 è andata in onda in contemporanea con l’amatissimo programma Rai ‘Reazione a Catena – L’Intesa Vincente’ che ovviamente lo ha stracciato in termini di ascolti televisivi.

Infatti, come ha riportato sulla sua rivista Davide Maggio, contro 3.551.000 spettatori, ovvero il 26.43% di share del quiz-game Rai, Gerry scotti arriva a 2.243.000 spettatori con 17.47% di share. Il conduttore non ha commentato la cosa ed è probabile che stia aspettando di vedere come andranno le cose nelle prossime puntate. Per il momento a lui sono rimaste veramente solo le briciole.

Il segreto di Gerry Scotti

In una recente intervista Gerry Scotti ha raccontato che il segreto del suo successo è sicuramente la sua semplicità e il fatto che ha deciso di fare del sorriso la sua cifra distintiva. Anche se alla fine spesso si commuove.

Inoltre ha detto: “Non ho mai desiderato diventare chi sono: non era il mio obiettivo. Semplicemente sono successe molte cose che sembravano perfino a me al di là della mia portata”.