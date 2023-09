Chanel Totti, ricordate la piccola figlia del Capitano: Oggi è diventata così | Ecco come si è ridotta

La bellissima figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ad oggi è cresciuta: cosa fa nella vita e come è diventata.

Buon sangue non mente, questa è sicuramente la frase perfetta per descrivere la figlia della ex coppia di Ilary Blasi e Francesco Totti. Chanel, a causa della separazione, ha passato un periodo non semplice in quanto non solo si è ritrovata alle prese con un periodo difficile da digerire. La giovane è stata messa anche sotto attacco dall’esplosione mediatica che ha visto la famiglia al centro dell’attenzione di paparazzi e giornalisti.

Per quanto possa essere più adulta della sua età, la ragazza ad oggi ha solo 15 anni, un età particolare per qualunque adolescente. Tuttavia, in un momento dove l’attenzione ricade su di lei, non mancano di certo le critiche, in particolar modo sui social network. Chanel è stata infatti accusata più volte di essere troppo artificiale e di sembrare molto più adulta della sua età.

Questi commenti non hanno di certo abbattuto la ragazza, in quanto Chanel è dotata di un carattere forte e deciso, perfetto per il mondo dello spettacolo. La risposta alle accuse è infatti molto diretta: “Mi sono rifatta perché io non voglio assomigliare alle facce di M**** come le vostre!”. Non male per una 15enne.

Chanel infatti, come le sue coetanee, appartiene alla generazione Z, dove i social sono importanti per la propria crescita di fama: su Tiktok conta infatti più di 350mila followers in continua crescita. Arrivati a questo punto, vediamola più da vicino e sveliamo qualche curiosità su Chanel Totti ad oggi.

Chanel Totti ad oggi: progetti e vita privata

La giovane Tiktoker, ha una grande passione per il mondo della moda, ragion per cui, a febbraio di quest’anno ha partecipato alla sua prima Milano Fashion Week. Chanel è stata ospite speciale al party di presentazione del brand di Belen Rodriguez. Ad oggi non è ancora nota la scuola frequentata dalla giovane. Per quanto riguarda la vita privata?

Secondo alcune indiscrezioni di Ilary e Francesco, la figlia sarebbe fidanzata, ma continuano dicendo che all’età di loro figlia, le relazioni vanno e vengono, motivo per cui non ritengono che sia il caso di dichiarare il nome del ragazzo.

Per quanto riguarda invece la nuova compagnia del Papà, Noemi Bocchi, Chanel sembra andarci d’accordo ed averci un rapporto armonioso. Non a caso, vanno spesso in vacanza tutti insieme per qualche giorno di relax dagli impegni, come è successo il mese scorso a cavallo dalla Milano Fashion Week.