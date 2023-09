“Sono innamorata pazza”: Samantha de Grenet presenta il suo amore | Adesso sanno tutti chi è

L’annuncio di Samantha De Grenet è totale: improvvisamente svela chi è la sua passione, è innamorata pazza.

Samantha De Grenet, aristocratica di nascita, ha fatto un bellissimo percorso in televisione, dapprima come show girl, successivamente assumendo il ruolo di conduttrice in diversi programmi televisivi.

Non è la prima volta che Samantha è al centro della scena mediatica per via di un suo amore: nel 2000, ad esempio aveva fatto parlare di sé per una relazione, durata in realtà pochi mesi, con il famoso calciatore Filippo Inzaghi.

Precedentemente aveva instaurato un rapporto durato due anni con il celebre attore Leonardo Pieraccioni, mentre intorno al 2003 ebbe una storia con l’imprenditore Alessandro Benetton.

Adesso Samantha sembra essere disposta a svelare tutta la verità: sceglie di farlo con un annuncio pubblico che, infatti, sembra aver fatto grande scalpore tra i suoi ammiratori e non solo.

L’amore di Samantha De Grenet

“Secondo voi perché la mia faccetta è così In love?” scrive Samantha su Instagram, pubblicando alcuni scatti davvero inediti che la riguardano in prima persona. Si sa che, spesso, quando si hanno alcune delusioni d’amore alle spalle, si è entusiasti di comunicare di aver finalmente trovato l’amore della propria vita. Forse è proprio così che si sente Samantha De Grenet: potrebbe essere proprio questo il pensiero che la porta a esprimersi in questo modo e di fronte a un pubblico tanto folto.

“Se volete saperlo dovete scorrere e guardare la seconda foto“, scrive, “..sono innamorata pazza!“: infatti Samantha ha pubblicato due foto, la prima in cui sorride felice, e la seconda in cui si mostra insieme all’Amore che dice di aver trovato.

Una Samantha De Grenet “Innamorata pazza”

Proprio così: l’amore di Samantha De Grenet è proprio per il suo cagnolino; nella foto li ritroviamo che si guardano teneramente negli occhi vicinissimi, e il dolcissimo muso del cagnolino è teso proprio verso la sua padrona.

Spesso si ha bisogno di qualcuno che ci ami in modo incondizionato, e molte persone trovano questo tipo di amore proprio negli animali domestici: non a caso è provato che avere un animale da compagnia, cane o gatto o altro, può avere un effetto terapeutico sul padrone. Di certo Samantha e il suo cagnolino non potrebbero apparire più felici.