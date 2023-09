Clamoroso Maria De Filippi, Mediaset taglia anche lei | Il pubblico non riesce a crederci

Ancora colpi di scena a Mediaset: anche Maria De Filippi viene tagliata e il pubblico resta davvero senza parole.

Mediaset continua ad attirare l’attenzione del pubblico e dei telespettatori con una serie di novità che non stanno lasciando indifferenti.

Dopo l’allontanamento di Barbara D’Urso da Pomeriggio 5 e la scelta di modificare il cast del Grande Fratello mescolando vip e nip, anche Maria De Filippi viene investita dalle decisioni di Pier Silvio Berlusconi.

Nelle ultime ore, infatti, sta facendo molto chiacchierare il taglio fatto alla conduttrice: ma come mai una simile scelta?

Maria De Filippi, colpo basso da Berlusconi!

Maria De Filippi è considerata una vera e propria fuori classe nella conduzione e nella realizzazione di programmi di successo. Al timone di trasmissioni che regalano a Mediaset ascolti record rispetto ai competitor, sembrava che la conduttrice potesse non essere interessata dalle modifiche apportate da Pier Silvio Berlusconi a gran parte dei programmi delle reti di Cologno Monzese. Invece, proprio nelle ultime ore, i fan hanno notato qualcosa di molto, molto strano ai danni di una delle trasmissioni di punta della De Filippi.

Il prossimo 11 settembre tornerà in onda su Canale 5 Uomini e Donne, storico dating show condotto da Maria De Filippi che racconta le vicissitudini amorose di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri del trono over. Per questa nuova edizione sono stati confermati gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, mentre Tinì Cansino non sarà più negli studi televisivi di Cinecittà. Oltre all’uscita di scena di quest’ultima, però, un’altra clamorosa novità riguarderà Uomini e Donne: ecco di cosa si tratta.

Uomini e Donne, clamoroso taglio

Se negli anni il dating show di Canale 5 è stato trasmesso dalle 14.45 alle 16.10, per questa nuova edizione Mediaset ha deciso di apportare un’importante modifica all’orario di programmazione. Uomini e Donne, infatti, andrà in onda dalle 14.45 alle 15.53 circa: un taglio di un quarto d’ora alla trasmissione per favorire la messa in onda della serie tv La Promessa.

Il taglio applicato da Mediaset a Uomini e Donne, tuttavia, potrebbe essere ben diverso da come immaginato dal pubblico. Nella fascia dalle 15.40 alle 16.10, il dating show di Maria De Filippi era intervallato da numerosissimi spot pubblicitari. Visto il taglio apportato al nuovo orario, Canale 5 potrebbe decidere di suddividere in modo diverso i ‘consigli per gli acquisti’ permettendo ai telespettatori di seguire la trasmissione in modo continuativo.