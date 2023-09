Alba Parietti, sapete qual è il vero lavoro del figlio? Non c’entra nulla con la tv

Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti fa uno specifico lavoro da molti anni, sapere di che si tratta? Molti non lo conoscono.

Sappiamo che Francesco Oppini è finito sotto i riflettori dapprima per il fatto di essere il figlio di Alba Parietti, già, come è ovvio, famosissima; successivamente, però, la celebrità di Oppini è rimasta tale e il vip non è stato una meteora, ma una di quelle persone che hanno mantenuto una certa coerenza e saputo mostrare in più occasioni le loro doti.

In ogni caso, spesso Oppini è stato accusato, per via della sua provenienza, di essere raccomandato e di non sapersi guadagnare da vivere: forse è proprio per questo che Francesco ha avvertito l’esigenza di ribadire che non è così.

Infatti, per Francesco, le sue attività in televisione non costituirebbero il maggiore introito, nonostante senza dubbio abbia sfruttato al massimo gli insegnamenti del padre Franco, anche lui noto volto televisivo.

In un post Oppini ha sottolineato nuovamente quale sia la sua principale attività, che tiene in piedi da molto tempo: si tratta di un lavoro totalmente differente da quello che si può svolgere in televisione.

Oppini: “Ho iniziato come dipendente”

Francesco Oppini pubblica alcune foto legate alla sua occupazione su Instagram, e scrive una lunga didascalia di descrizione: “Dato che ancora molti non lo sanno o fanno finta di non sapere”, scrive Oppini con una punta di fastidio, “‘RIBADISCO’ che la compravendita di automobili è la mia attività più longeva, per l’esattezza vent’anni quest’anno dato che ho iniziato come dipendente #Bmw e #Mini nel lontano 2003″, scrive, evidentemente orgoglioso del suo lavoro.

“Più longeva ovviamente rispetto alle partecipazioni in TV, agli articoli di giornale e alle attività social“, precisa il vip, che, secondo molti, non nasconde troppo la voluta presa di distanza da chi, nella vita, ha sempre fatto lavori di questo tipo.

Oppini: un gesto più che altruista

Oppini fa molto di più che ricordare a tutti quale sia il suo mestiere: “Dunque, oggi preso da un atto di altruismo e generosità (dato che sono molto geloso delle mie cose) voglio mostrarvi, anche per chi non fosse ovviamente del mestiere, come fotografare una vettura pronta per essere inserzionata e venduta“, annuncia: “Così, con la giusta luce, pulizia dell’immagine e con una fotocamera professionale come quella utilizzata da noi per tutte le inserzioni del caso.”

“Vi piace come viene mostrato ciò che state osservando? Rispondetemi qui sotto”, dice ai suoi follower, che probabilmente sono entusiasti di vedere all’opera Oppini in una veste diversa rispetto a quella più conosciuta.